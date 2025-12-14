KAIST 학생, 등산하면 장학금 받는다…연 7회 등산 시 70만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권준하 신익산화물터미널 회장 기부

5억원 펀드로 '미산 등산장학금' 조성

한국과학기술원(KAIST)은 권준하 신익산화물터미널 회장이 5억원 규모의 원금 보존형 유언대용신탁 펀드를 기부했다고 12일 밝혔다.

유언대용신탁은 생전에 자산을 신탁사에 맡기면 사후 지정한 수익자에게 자동 이전되는 방식으로, 이번 기부는 원금 5억원을 절대 건드리지 않고 발생하는 수익만으로 운영되는 장학기금이다. 이번 기부는 KAIST 최초의 '원금 보존형 펀드 기반 장학기금'으로, 연간 약 1억원의 수익이 안정적으로 발생해 반영구적으로 장학금을 지급할 수 있는 지속가능한 모델이다.

권준하 신익산화물터미널 회장(오른쪽)이 5억원 규모의 원금 보존형 유언대용신탁 펀드를 한국과학기술원(KAIST)에 기부했다. 한국과학기술원

권 회장은 서울대 경제학과 졸업 후 30년 이상 장기 간접 투자로 안정적 자산을 일궈온 투자·경영 전문가다. 그는 서울대·숙명여대·원광대병원·사회복지공동모금회 등에 지금까지 누적 111억원 이상을 기부해왔다.

펀드로 조성되는 '미산 등산장학금'은 성적·소득 기준 없이 '등산'만으로 선발되는 국내 최초의 이색 장학금이다. KAIST는 권 회장의 제안으로 과학기술 특성상 학업·연구 강도가 높은 학생들이 규칙적인 신체활동을 통해 체력과 성취감을 기를 수 있도록 돕기 위해 이러한 장학 프로그램을 마련했다.

연 150명 대상…앱으로 완주 인증 시 지급

장학금은 KAIST 지정 등산 인증 앱을 통해 코스를 완주하면 주어지는데, 연간 7회 등산 시 70만원, 4~6회 등산 시 30만원을 지원한다. 매년 약 150명 이내의 학생이 이 장학금을 받게 될 예정이다. 장학금 명칭인 '미산(彌山)'은 권 회장 선친의 호(號)에서 따왔다.





권 회장은 "원금을 보존하면서도 수익으로 장학금을 지속할 수 있다는 점에서 이 기부 방식은 매우 안정적이고 부담이 적다"고 설명했다. 이어 그는 "제 인생에서 가장 잘한 세 가지는 펀드, 등산, 그리고 기부였다"며 "KAIST 학생들에게 선한 영향력이 널리 퍼지길 바란다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

