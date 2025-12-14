트럼프 특사·젤렌스키 베를린서 만난다…우크라 종전 진전될까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관 "실질적 진전 때만 대표 보낸다"

우크라이나 종전안 진전될지 촉각



도널드 트럼프 미국대통령의 스티브 윗코프 특사가 독일 베를린에서 볼로디미르 젤린스키 우크라이나 대통령과 만난다. 러시아-우크라이나 종전 논의안이 진전될 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 윗코프 특사는 이번주말 베를린에서 젤렌스키 대통령을 비롯한 다른 유럽 정상들을 만나 종전 협상안에 관한 논의를 할 예정이다. 이 자리에는 트럼프의 맏사위 재러드 쿠슈너도 참석한다.

WSJ은 "이번 회동은 백악관이 연내 전쟁 중단 합의를 압박하는 가운데 열리는 중대한 만남"이라며 "윗코프 특사 파견은 합의 조건을 둘러싼 우크라이나와 미국 간 이견을 좁히기 위한 압박이 빨라지고 있음을 보여준다"고 분석했다.

앞서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 11일 "트럼프 대통령이 '회의를 위한 회의'에 염증을 느끼고 있다"면서 "평화협상에 실질적 진전이 있을 때만 공식 대표를 보낼 것"이라고 언급한 바 있다.

프리드리히 메르츠 독일 총리, 키어 스타머 영국 총리 등 다른 유럽 정상들은 이어 15일 정상회담을 열고 우크라이나 지지 공조를 재확인할 계획이다.

앞서 2일 모스크바에서 윗코프 특사와 푸틴 대통령간 이뤄진 미국과 우크라이나의 종전안 협상이 실질적인 성과 없이 끝난 바 있다.

미국이 러시아에 기울었다는 평가가 지배적인 28개조 종전안을 제시하고 우크라이나가 이에 맞서 20개조 역제안을 보낸 것으로 알려진 가운데 이번 베를린 회동에서도 영토와 우크라이나 안전보장 등 문제가 최대 쟁점이 될 전망이다.

미국은 러시아의 요구대로 우크라이나가 현재 점령 중인 군사 요충지들까지 포함해 동부 돈바스 지역 전체를 러시아에 넘기라고 요구해왔다.

우크라이나가 이에 완강히 저항하자 미국은 우크라이나가 점령 중인 돈바스 지역을 특별행정 구역의 일종인 '자유경제지대' 또는 '비무장지대'로 하자는 수정안을 최근 들고나온 것으로 전해졌지만 우크라이나는 여기에도 부정적 반응을 보였다.

아울러 이번 전쟁에 앞서 러시아가 강제 합병한 크림반도를 러시아의 영토로 공식적으로 인정할 것인지도 베를린 회동 논의 대상에 포함된 것으로 관측된다.

WSJ은 트럼프 대통령이 지난 10일 독일, 프랑스, 영국 정상들과 통화에서 우크라이나가 광범위한 영토 상실과 군 규모 상한 설정을 담은 평화안 조건을 수용하도록 유럽도 압박에 동참해야 한다고 촉구했다고 전했다.





영토 문제와 더불어 러시아의 우크라이나 재침공을 방지하기 위한 안전보장 장치 마련, 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 허용 여부, 유럽에 동결된 거액의 러시아 중앙은행 동결 자산 처리 문제 등도 '베를린 회동'에서 다뤄질 것으로 보인다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

