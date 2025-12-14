본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서울 소재 일반고 학생, 4년제 대학 진학률 '꼴찌'…이유는?

김은하기자

입력2025.12.14 12:17

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

과열 경쟁·높은 생활비가 이유
지방 대학 거부하고 재수 선택

서울 일반고 학생들의 4년제 대학 진학률이 전국에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

서울 소재 일반고 학생, 4년제 대학 진학률 '꼴찌'…이유는? 2026학년도 대학수학능력시험이 실시된 13일 오전 서울 용산구 용산고등학교에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 사진공동취재단
AD

종로학원이 학교알리미 자료를 분석한 결과, 2025학년도 기준 서울 일반고 4년제 대학 진학률은 46.2%로, 전국 17개 시도 중 최저치를 나타냈다. 반면 경북은 80.2%로 가장 높은 진학률을 기록하며 수도권과 비수도권 간 격차가 약 30%포인트에 달했다. 수도권인 인천과 경기의 4년제 대학 진학률은 각각 54.5%, 55.7%로 서울보다 높지만, 여전히 전국 평균(63.5%)에 미치지 못했다. 이러한 격차는 수도권 학생들이 지방 대학 진학을 선택하기 어렵고, 경쟁이 치열한 서울 소재 대학 입시로 집중되기 때문이라는 분석이다.


실제 서울 학생들은 학비와 생활비 부담이 큰 지방 대학 대신, 재수나 N수로 시간을 더 투자하는 경향이 두드러진다. 전문대 진학률도 수도권에서 높게 나타나, 인천 24.8%, 서울 18.0%로 수도권 학생들에게는 전문대가 현실적인 선택지가 되고 있다.


지역별로 보면, 서울 내에서도 성동구가 40.1%로 전국 최저였으며, 강북구 41.0%, 서초구 41.9%, 송파구 43.4%, 동작구 43.5% 등 순으로 낮은 진학률을 기록했다. 서울 학생들은 주거비와 사교육 구조에 따라 진학 결과가 크게 달라지는 양상을 보였다.


반면 제주와 같은 일부 비수도권 지역은 전문대 진학률은 높지만, 학생들이 비용 부담이 적은 대학 선택을 통해 빠르게 진로를 결정하고 있다. 종로학원은 "현재 대학 진학률은 성적이 아니라 거주지의 경제적 구조가 반영된 결과"라며 "수도권 학생들은 지방 대학 진학 시 발생하는 비용 때문에 재수·전문대로 몰리는 구조가 고착화됐다"고 분석했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전국 일반고 학생의 전체 대학(4년제+전문대) 진학률은 서울 64.2%, 경인권 75.7%, 지방권 85.7%로 나타났다. 수도권 학생 10명 중 4명은 바로 대학에 진학하지 않고 재수 등의 선택을 하는 반면, 비수도권 학생은 대학 미진학률이 20% 수준에 그쳐 지역별 격차가 뚜렷하게 나타났다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기