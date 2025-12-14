어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3190만 구독 채널 법인, 2019년 매입

강남구청역 역세권 입지…현재 약 146억원

인기 어린이 유튜버 '보람튜브'가 보유한 서울 강남 빌딩의 자산가치가 매입 이후 약 6년 만에 70억원가량 상승한 것으로 나타났다.

14일 빌딩로드부동산중개법인은 '보람튜브 브이로그' 등을 운영하는 보람패밀리가 2019년 서울 강남구 청담동에 위치한 빌딩을 법인 명의로 95억원에 매입했다고 밝혔다.

'보람튜브 브이로그'는 보람양(12)이 가족과 함께 장난감 놀이와 요리 등의 일상형 콘텐츠를 공개하는 채널이다. 현재 구독자 수는 3190만명에 달한다.

인기 어린이 유튜브 채널 ‘보람튜브’. ‘보람튜브’ 유튜브 채널 캡처

AD

해당 건물은 지하 1층~지상 5층 규모로 1975년 준공됐고, 2017년 전면 리모델링을 거쳤다. 서울 지하철 7호선과 수인분당선이 만나는 강남구청역에서 도보 3분 거리에 위치해 교통 접근성이 뛰어나다. 아울러 선릉로 대로변과 이면도로가 만나는 코너 부지에 자리해 가시성 또한 우수하다는 평가를 받는다. 현재 편의점, 카페, 네일숍, 미용실, 피부관리실, 사무실 등의 업종이 입점해 있다.

등기부등본상 매입 당시 채권최고액은 90억원으로 설정됐다. 일반적인 근저당 설정 비율을 고려하면 실제 대출금은 약 75억원 수준으로 추정된다. 취득세와 각종 부대비용을 포함한 총 매입원가는 약 100억5000만원이며, 자기자본 투입액은 약 25억5000만원으로 분석됐다.

최근 인근 거래 사례를 보면 주변 노후 빌딩은 3.3㎡당 1억7000만원대에 거래됐고, 선릉로 대로변 빌딩은 2억 원을 훌쩍 넘는 가격에 매각됐다. 이를 토대로 해당 빌딩의 적정 시세를 추산하면 약 164억원으로, 매입가 대비 약 70억원의 평가 차익이 발생한 것으로 계산된다.





AD

업계 관계자는 "2019년 당시 유튜버 수익 구조가 사회적 이슈가 됐던 시점과 맞물려 상징성이 컸던 투자"라며 "입지와 리모델링 이력, 임대 안정성을 고려하면 중장기 자산 가치가 유지될 가능성이 높다"고 평가했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>