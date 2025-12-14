본문 바로가기
정용진 회장, 밴스 부통령 주최 '성탄절 만찬'…美 AI 수출 협력 논의

김흥순기자

입력2025.12.14 09:54

백악관 고위급 인사 면담

신세계그룹은 정용진 회장이 J.D. 밴스 미국 부통령이 주최한 성탄절 만찬에 참석해 백악관 인사들과 미국 인공지능(AI) 수출 프로그램에 대한 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.


정용진 회장, 밴스 부통령 주최 '성탄절 만찬'…美 AI 수출 협력 논의 정용진 신세계그룹 회장(오른쪽)이 J.D. 밴스 미국 부통령과 성탄절 만찬에서 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공
미국 워싱턴 D.C. 현지시간으로 지난 12일 저녁 밴스 부통령의 관저에서 열린 이번 행사에는 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방부장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 백악관 고위급 인사들이 참석했다. 에릭 슈미트 전 구글 최고경영자(CEO)와 시암 상카르 팔란티어 최고운영책임자 등 기업인들도 자리했다.


정 회장은 밴스 부통령과의 만찬에 앞서 백악관을 방문해 마이클 크라치오스 과학정책실장 등 백악관 고위급 인사들을 면담했다. 크라치오스 실장은 도널드 트럼프 정부 1기때 미국 국가최고기술책임자(CTO)와 국방부 연구·엔지니어링 차관직을 역임했고, 트럼프 2기에서는 미국 정부의 AI 전략을 책임지고 있다. 과거 틸 캐피탈의 최고운영책임자를 지내는 등 페이팔 창업자인 피터 틸 사단의 핵심으로 알려져 있다.


정 회장은 크라치오스 실장과의 면담에서 미국의 AI 수출 프로그램에 대한 협력 방안을 논의했다. 미국 상무부는 지난 10월 '미국 AI 수출 프로그램(America AI Exports Program)'의 시행을 발표하고, AI 기술체계를 하나의 패키지로 전 세계에 수출하는 계획을 추진 중이다. 한미 양국은 지난 10월 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간에 '한-미 기술번영 업무협약(Technology Prosperity Deal·TPD)'을 체결하고, 미국의 AI 기술체계 수출을 포함한 AI 분야 협력을 확대하고 있다. 정 회장은 면담에서 유통 선진화를 위한 첨단 기술 도입에 관심을 표했다.


정용진 회장, 밴스 부통령 주최 '성탄절 만찬'…美 AI 수출 협력 논의 정용진 신세계그룹 회장(왼쪽)이 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 성탄절 만찬에서 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공

한편 이번 성탄절 만찬 행사에는 밴스 부통령과 함께 록브리지네트워크를 설립한 크리스토퍼 버스커크 1789캐피탈 최고운용책임자(CIO)도 참석했다. 버스커크는 다음 달 한국을 방문해 록브리지네트워크 코리아 멤버들과 만남을 갖고, 이사진에 공식 합류할 예정인 것으로 알려졌습니다.


록브리지네트워크는 미국에 이어 한국에서 설립됐고, 일본, 대만 등에서 설립 작업을 진행 중이다. 정 회장은 록브리지네트워크의 아시아 총괄 회장을 맡고 있으며, 지난 10월 싱크탱크 형태로 정식 출범한 록브리지네트워크 코리아에 이사로 참여하고 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

