지엠한마음재단코리아, 인천 사회복지기관에 3000만원 지원

지엠한마음재단코리아는 12일 인천 계양구가족센터에서 '2025년 여성 및 다문화 기관 지원사업' 발대식을 개최했다고 14일 밝혔다.

윤명옥 한마음재단 사무총장 겸 GM 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 및 최고마케팅책임자(왼쪽)는 12일 '2025년 여성 및 다문화 기관 지원사업 발대식'에서 권도국 계양구가족센터 센터장(가운데), 김성율 인천사회복지공동모금회 배분사업팀장과 기념촬영을 하고 있다. 한국GM

한마음재단은 인천지역 6개 사회복지기관에 각 기관별로 500만원씩, 총 3000만원의 지원금을 전달했다. 노후된 PC, 가전제품, 교육기자재 등을 교체하거나 신규로 구입할 수 있도록 지원했으며, 쾌적하고 안정적인 교육·생활 환경 조성과 정보 접근성 향상, 실질적 자립 역량 강화에 기여했다.

한마음재단은 GM 한국사업장의 사회공헌활동을 전개하는 비영리재단으로, 2005년 설립 이후 지역사회 복지 증진과 소외계층 지원을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다.





윤명옥 한마음재단 사무총장 겸 GM 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 및 최고마케팅책임자는 "여성과 다문화 가족이 스스로의 삶을 설계하고 발전시킬 수 있는 기반을 마련하는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "일회성 지원이 아니라 지역사회가 지속적으로 성장할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 협력 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

