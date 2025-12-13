본문 바로가기
'암투병' 찰스 英국왕 "조기검진이 중요하다"

김현정기자

입력2025.12.13 14:12

성과 좋아 치료 일정 축소
완치 여부 언급은 없어

지난해 초 암 진단을 받은 찰스 3세 영국 국왕이 TV 메시지를 통해 건강 호전 소식을 전하면서 암 조기진단의 중요성을 강조했다.


12일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT), BBC 등에 따르면 이날 저녁 암에 대한 인식을 높이기 위한 캠페인의 일환으로 제작된 '암에 맞서자(Stand Up To Cancer)' 프로그램의 찰스 국왕 영상 메시지가 영국 '채널 4'에서 방영됐다.

'암투병' 찰스 英국왕 "조기검진이 중요하다" 12일 공개된 찰스 3세 영국 국왕의 모습. 연합뉴스
찰스 국왕은 이 메시지에서 "오늘 저는 여러분께 기쁜 소식을 전할 수 있게 됐다"며 "조기 진단, 효과적인 치료, 그리고 의사의 지시 덕분에 새해에는 제 암 치료 일정을 줄일 수 있게 됐다"고 전했다. 이어 그는 "이 같은 성과는 개인적으로는 큰 축복이며, 최근 몇 년간 암 치료 분야에서 이루어진 놀라운 발전을 증명하는 것"이라고 덧붙였다. 이 영상 메시지는 2주 전 클래런스 하우스에서 녹화된 것으로, 영국 암 연구소와 함께 진행하는 모금 프로젝트의 하나다.


올해 77세인 찰스 국왕은 2024년 초에 암 진단을 받았다고 발표했으나 암의 종류는 밝히지 않았다. 그의 암은 이 시기 전립선 비대증으로 수술을 받는 과정에서 발견됐다.


NYT는 찰스 국왕이 의학적으로 암이 완치됐다거나 치료를 완전히 중단키로 했다고 말하지는 않았다고 설명하면서, 발언 내용으로 볼 때 그를 치료하는 의사들이 효과적으로 병을 관리하는 것으로 보인다고 짚었다.


그는 영상 메시지에서 "내가 알기론 검진이 무섭거나, 당황스럽거나, 불편할 거라고 생각해서 사람들이 검진을 피하는 경우가 매우 많다고 들었다"며 "하지만 (사람들이) 결국 검진 권유를 받아들이면, 하기를 잘했다고 말하곤 한다"고 말했다. 그러면서 "일례로 대장암은 가장 초기에 발견하면 10명 중 약 9명은 최소 5년간 생존하지만 늦게 진단되면 10명 중 1명꼴로 줄어든다"고 말했다.


버킹엄궁은 왕의 치료 성과가 매우 좋았다며 이제 치료가 '주의 단계'로 들어가서 일정을 대폭 줄일 수 있게 됐다고 밝혔다. 하지만 치료의 성격이나 향후 치료 지속 기간에 관한 정보는 공개하지 않았다. 영국 왕실에서 찰스 국왕과 그의 맏며느리인 웨일스 공비(영국 왕세자빈) 캐서린은 모두 지난해 암 진단을 받고 투병 중이다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
