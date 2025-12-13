발등에서 귀가 왜 나오는데?…5개월 만에 되돌린 의학의 기적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사고로 절단된 귀, 발등에 이식해 되살려

5개월 후 접합 성공…“드물지만 효과적 방법”

중국의 한 공장에서 발생한 사고로 왼쪽 귀가 완전히 뜯겨나간 여성이 발등에 귀를 임시 이식, 5개월 후에 원래 자리로 되돌리는 데 성공한 사연이 전해졌다.

미러 등 외신은 중국 산둥성의 한 공장에서 일하던 30대 여성 A씨의 이 같은 사연을 최근 보도했다.

A씨는 작업 도중 긴 머리카락이 기계에 빨려 들어가면서 두피와 얼굴 일부, 왼쪽 귀를 심각하게 다치는 사고를 당했다. 그는 곧바로 병원으로 이송됐지만, 절단된 귀 주변의 혈관과 신경 손상이 너무 커 즉각적인 접합 수술은 불가능하다는 판단이 내려졌다.

중국에서 귀가 절단된 여성이 이를 발등에 이식했다가 되돌리는 수술에 성공했다. 더우인 캡처

의료진은 귀 조직 자체는 비교적 온전하다는 점에 주목했다. 다만 귀에 충분한 혈액 공급이 이뤄지지 않으면 조직이 괴사할 위험이 있다는 것이 문제였다. 이에 산둥성첸포산병원 외과팀은 귀를 일단 다른 부위에 옮겨 살려두는 '이소성 생착' 방식을 택했다. 최종 선택지는 피부가 얇고 혈관 직경이 귀와 유사한 발등이었다.

귀를 발등에 부착하는 수술은 10시간이 넘게 진행됐다. 현미경을 들여다보며 머리카락보다 가는 실을 이용해 지름 0.2~0.3㎜에 불과한 미세혈관을 하나씩 연결해야 하는 고난도 수술이었다. 수술 직후에는 혈류가 불안정해 귀의 색이 수시로 변했고, 의료진은 괴사 가능성을 염두에 두고 24시간 밀착해 관찰했다.

발등에 이식된 귀는 점차 정상적인 혈색을 되찾았다. A씨는 이후 5개월 동안 발등에 귀를 붙인 채 생활했다. 그는 "압박을 피하기 위해 헐렁한 신발만 착용했고, 걷는 속도와 활동량도 철저히 조절했다"고 밝혔다.

이후 지난 10월 의료진은 귀를 제자리로 되돌리는 재이식 수술을 진행했다. 사고 당시 손상된 두피의 혈관과 신경을 다시 찾아 연결해야 하는 고난도 수술이었지만, 결과는 성공적이었다. 의료진은 "이소성 생착은 드문 선택이지만, 귀처럼 미세한 조직을 살리는 데 매우 효과적인 방법"이라고 설명했다.





앞서 지난해 11월 베트남에서는 여성 환자의 절단된 팔을 다리에 임시로 접합한 후 두 달이 지나 원래 위치로 되돌린 사례가 있었다. 또한 2013년 중국에서도 유사한 사례가 전해진 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

