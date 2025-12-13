"조진웅, 성공적 교화…은퇴해야 한다고 생각하지 않는다" 복귀 가능성 언급한 교수

박경신 로스쿨 교수, 무관용 비판 재기 언급

방송가 즉각적인 하차 결정 숙의 과정 부족

"다른 시각 강요하는 분위기 경계해야"

학창 시절 강도 등 중범죄로 보호처분을 받았다는 사실이 알려지자 은퇴를 선언한 배우 조진웅을 두고 법학계에서 다양한 해석이 잇따르고 있다. 일부에서는 그의 과거가 논란의 중심에 섰지만, 피해자와의 화해가 이뤄질 경우 활동 재개 여지도 남아 있다고 보고 있다.

최근 YTN 라디오 '슬기로운 라디오생활'에 출연한 박경신 고려대학교 법학전문대학원 교수는 조진웅 사안을 둘러싼 공방을 언급하며 "과거의 잘못이 있더라도 새로운 기회를 주는 것은 매우 중요하다"며 "조진웅이 반드시 은퇴해야 한다고 생각하지 않는다. 계속 연기할 수도 있다고 생각한다"고 밝혔다.

사회적 비판이 거세진 상황에서도 사안의 본질은 사실관계에 기반한 논의라고 강조하면서 조진웅의 소년범 의혹을 처음 제기한 연예매체를 비난할 필요는 없다고 말했다. 다만, 방송가에서 즉각적인 하차 결정을 내린 데 대해서는 숙의 과정이 부족했다고 지적했다. 그는 "국민들이 중요하게 생각하는 사실을 공개하고 공유하는 행위 그 자체를 비난해선 안 된다"면서도 "보도 직후 KBS와 SBS가 서둘러 조진웅의 흔적을 지우고 프로그램에서 하차시킨 것은 더 많은 토론 이후에 결정돼야 하지 않았나"라고 반문했다.

그러면서 "처벌 사실이나 이유를 말하지 말라고 할 순 없지만 그렇다고 죄에 대해 입을 다물고 있어야 한다는 것은 아니다"라면서 "이미 수많은 정치인·연예인·스포츠인들이 중고등학교 때 저지른, 심지어 범죄도 아닌 일로 평가받고 있다"고 말했다. 또 "과거 일인데 잊어야 하지 않냐고 비판한다거나 이런 것들이 무관용적인 자세라고 생각한다"면서 "재기하려는 사람의 기회를 뺏는 것 역시 무관용적인 태도"라고 강조했다. "보는 사람마다 다를 수 있기 때문에 어느 한쪽에게 강요하려는 자세는 잘못됐다"는 지적이다.

배우 조진웅의 은퇴를 두고 법학계에서 다양한 해석이 잇따르고 있다.

특히 박 교수는 조진웅의 현재 변화 가능성을 언급했다. "조진웅은 이미 성인이 되었고, 제 관점에서는 성공적으로 교화가 이뤄졌다고 본다"며 "비행 청소년에게 '갱생이 가능하다'는 희망의 상징이 될 수도 있다는 주장도 충분히 이해하며 저도 그렇게 생각한다"고 말했다.

그는 "물론 범죄 피해자들의 입장을 고려해 최종 판단을 유보하고 있지만, 조진웅이 지금이라도 피해자들에게 진심으로 사과하고 용서를 빌어 연기를 계속해도 된다는 허락까지 받았으면 좋겠다"면서 "비행 청소년에게 갱생 가능성을 보이려면 소년범 전력을 숨기려 해선 안 된다"고 강조했다.





조진웅은 지난 6일 자신의 과거 비행 전력이 드러난 직후 은퇴를 선언하며 소속사를 통해 "과거 제 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다"면서 "이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다"고 밝혔다.





