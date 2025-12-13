본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]강남 한복판 '10억 로또' 역삼센트럴자이…"당첨되면 대박"[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.12.13 07:00

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전용면적 59~122㎡ 87가구 일반분양
분양가상한제 적용…시세 차익 10억원 전망
15일 특별공급으로 청약 진행
"분양 결과 긍정 전망"

[르포]강남 한복판 '10억 로또' 역삼센트럴자이…"당첨되면 대박"[부동산AtoZ] 서울 강남구 대치동 '역삼센트럴자이' 견본주택에 설치된 모형도를 방문객들이 살펴보고 있다. 이정윤 기자
AD

"강남에 신축 아파트 분양이 드물다 보니 분양 당첨되면 진짜 대박이죠. 분양가상한제 덕에 주변 아파트보다 수억원 저렴하다는 것도 이점이라 관심이 갑니다."(영등포구 여의도동 거주 40대 여성)


서울 강남구 역삼동 758번지 일원에 주택재건축정비사업을 통해 들어서는 역삼센트럴자이가 분양을 시작한다. 10·15 대책으로 대출에 제한이 생겨 사실상 '올 캐시(All Cash)'가 필요하다. 그러나 분양가상한제가 적용되면서 '시세차익 10억원 로또'에 대한 기대감에 관심이 뜨겁다.


12일 찾은 서울 강남구 대치동 역삼센트럴자이 견본주택에는 오전 개관하자마자 방문객의 발길이 이어졌다. 60대 노부부, 유모차와 함께인 신혼부부 등 다양한 연령대가 이곳을 찾았다. 이들은 모형도를 바라보며 아파트 방향과 높이를 살피고 관계자의 설명을 들었다. 이날부터 이달 14일까지 사전에 신청해야 견본주택을 방문할 수 있다. 이미 450여건의 예약이 들어와 추가 접수가 어려운 상태다.


역삼센트럴자이는 지하 3층~지상 17층(4개동), 총 237가구 규모로 구성됐다. 전용면적 59~122㎡ 87가구를 일반분양한다. 전용면적별로는 59㎡ 10가구, 84㎡A 42가구, 84㎡B 13가구, 84㎡C 11가구, 84㎡D 5가구, 122㎡ 6가구로 구분된다. 이달 15일 특별공급을 시작으로, 16일 1순위 해당지역, 17일 1순위 기타지역, 18일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 24일이며 정당계약은 내년 1월 5~7일이다. 입주는 2028년 8월 예정이다.


[르포]강남 한복판 '10억 로또' 역삼센트럴자이…"당첨되면 대박"[부동산AtoZ] 역삼센트럴자이 전용면적 84㎡ 거실 모습. 이정윤 기자

견본주택에는 전용면적 84㎡, 122㎡ 내부를 볼 수 있는 공간이 마련됐다. 특히 일반분양 가구수가 많은 84㎡에 사람들이 몰렸다. 베란다와 화장실, 부엌 등을 꼼꼼히 살폈다. 특히 드레스룸의 수납공간에 관심을 보이는 여성이 많았다. 오픈 발코니 설계로 실사용 공간은 넓어 보였다. 음식물쓰레기 처리기와 창고도 무상으로 설치되고, 스마트 사물인터넷(IoT) 시스템을 적용해 조명·난방 제어 등을 할 수 있도록 했다. 방범형 도어폰과 안전사고 조기경보 시스템 등 보안 설비도 돋보였다.


단지 내 조경 공간에는 '중앙광장'을 비롯해 테마형 놀이공간 '자이펀그라운드' 등이 조성한다. 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 골프연습장과 피트니스, 작은도서관, 독서실, 코인세탁실 등의 시설이 채워진다.


방문객들은 오랜만에 역삼동에 들어서는 신축 아파트라는 점에서 이 단지를 주목했다. 부동산R114 자료를 보면 역삼동 준공 10년 이상 노후 단지 비율은 전체의 89.7%로 강남구 평균(79.6%)을 웃돈다. 분양 관계자는 "역삼동은 입지가 검증된 지역인데 최근 공급이 없었다"라며 "역삼동과 자이 브랜드가 함께 결합하는 만큼 분양 결과는 긍정적으로 보고 있다"고 전했다.


이날 견본주택을 찾은 성동구 성수동에 거주하는 60대 부부는 "2년 전 가지고 있던 집을 팔고 전세로 살고 있는데 강남에서 신축 분양을 한다고 해서 직접 찾아왔다"라며 "전용면적 59㎡ 청약을 생각하고 있는데 경쟁률이 워낙 높을 것 같아 큰 기대는 하지 않고 있다"고 말했다.


[르포]강남 한복판 '10억 로또' 역삼센트럴자이…"당첨되면 대박"[부동산AtoZ] 역삼센트럴자이 전용면적 122㎡ 거실 모습. 이정윤 기자

분양가상한제 적용을 받는 것도 이점이다. 공급가격은 최고가 기준 전용면적 59㎡ 20억1200만원, 84㎡ 28억1300만원, 122㎡ 37억9800만원으로 책정됐다. 인근 1050가구 규모의 역삼래미안 전용면적 59㎡가 약 29억원에 매물이 올라온 것과 비교하면 대략 9억원가량 가격이 저렴한 것으로 파악된다. 인근 '개나리래미안'은 2006년 입주한 구축 아파트지만 전용면적 84㎡가 지난달 35억원에 거래되기도 했다. 신축 프리미엄까지 붙으면 10억원이 넘는 시세 차이가 발생할 것이라는 분석이다.


주변 인프라도 장점이다. 특히 교육 환경이 우수한데 자녀를 둔 부부의 관심이 크다. 반경 550m 내에 도곡초가 위치한다. 또 반경 1km 내에는 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고 등 강남 8학군 교육 인프라를 누릴 수 있다. 대치동 학원가도 도보로 이용할 수 있다. 서초구 잠원동에 거주하는 40대 여성은 "딸 아이가 2명 있는데 곧 중학교에 가야 해 학군·학원가 주변 아파트로 이사를 하려고 알아보고 있다"라며 "84㎡를 생각하고 있는데 분양 당첨이 되면 어떻게든 자금을 마련해서 실거주할 생각"이라고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 분양가가 상대적으로 높고 대출 규제로 인해 현금 동원이 가능한 이들만 실제 분양에 참여할 것으로 보인다. 10·15 대책으로 인해 주택 가격에 따라 주택담보대출 가능액이 줄어드는데 전용면적 59㎡는 최대 4억원, 84㎡는 2억원까지 대출이 가능하다. 소유권 이전 등기 전까지 전매가 제한되는 기간이 3년이며, 입주 후 2년간은 실거주 의무도 따른다.


[르포]강남 한복판 '10억 로또' 역삼센트럴자이…"당첨되면 대박"[부동산AtoZ]



이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기