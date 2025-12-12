본문 바로가기
동서대 첨단산업 인재양성 부트캠프사업단, 이차전지 기술응용 경진대회

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.12 11:21

미래 첨단산업 인재 육성 박차

동서대학교(총장 장제국)가 미래 첨단산업을 이끌어갈 핵심 인재 양성을 위한 '2025 동서대학교 이차전지 기술 응용 경진대회' 결선전을 마쳤다.


동서대 첨단산업 인재양성 부트캠프사업단 주최로 최근 교내 UIT관 국제세미나실에서 열린 이번 대회는 교육부, 한국산업기술진흥원(KIAT), 부산광역시가 공동 주관했다. 동서대 재학생들이 팀을 이뤄 이차전지 기술을 접목한 혁신적인 아이디어를 선보이는 실전형 인재 육성의 장으로 마련됐다.


결선에 진출한 신소재공학과, 컴퓨터공학과, 건축공학과, 기계공학과, 전기전자공학전공 등 다양한 전공의 10개팀은 한달간 직접 아이디어를 구체화하고 프로토타입을 제작하며 열정을 쏟았다.


대상인 동서대 총장상은 이차전지 제작 과정에서 발생하는 폐기물을 활용한 'AI 기반 IoT 고내구성 테트라포드'를 개발한 '리페로' 팀에게 돌아갔다. 리페로 팀은 건축공학과 조두진, 선준규, 김준서 학생과 컴퓨터공학과 류현석 학생으로 구성돼 전공 간 융합 연구의 성과를 입증했다.


이번 대회를 주최한 동서대 첨단산업 인재양성 부트캠프사업단은 산업체 수요를 반영한 단기 집중 교육과정을 통해 이차전지 분야 전문 인력을 육성하고 취업 및 창업 연계를 지원하는 핵심 사업단이다.


이 사업은 교육부, 한국산업기술진흥원, 부산광역시의 지원으로 2024년부터 5년간 총 82억원 규모의 재정 지원을 받아 운영 중이다.


남호수 사업단장(스마트모빌리티학부 교수)은 "학생들이 이차전지 기술을 실제 문제 해결에 접목해보는 소중한 기회였다"며, "산업현장과 긴밀히 연계된 실무 중심 교육을 통해 미래 첨단산업을 이끌 인재를 지속해서 양성하겠다"고 힘줬다.


대회 기획 및 운영을 총괄한 이현동 교수(컴퓨터공학과)는 "학생들이 짧은 시간 안에 프로토타입을 완성하고 발표하는 과정을 통해 기술력뿐 아니라 협업과 커뮤니케이션 능력도 크게 성장했다"며, "이차전지와 관련된 다양한 실전형 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
