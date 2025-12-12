"스테이블코인, 보안은 어떻게"…국회 토론회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민병덕 의원 주최, 삼정KPMG·법무법인 린 주관

커지는 스테이블코인 시장의 정보보안 문제를 다루는 토론회가 열린다.

12일 삼정KPMG는 이같은 내용의 '스테이블코인 시장의 활성화와 정보보안의 과제' 토론회를 오는 15일 국회의원회관에서 개최한다고 밝혔다. 민병덕 더불어민주당 의원이 주최하고, 삼정KPMG와 법무법인 린이 공동으로 주관하는 행사다.

토론회에서는 삼정KPMG와 법무법인 린의 전문가들이 참여해 스테이블코인 생태계 확대를 위한 제도·기술적 방안과 블록체인 환경에서 요구되는 정보보안 전략을 논의할 예정이다. 특히 지급결제 혁신, 규제 체계 설계, 보안 리스크 대응 등 다양한 측면에서 실질적인 정책·산업 대안을 제시할 계획이다.

첫 번째 세션은 황태영 삼정KPMG 상무가 '스테이블코인 실사용을 위한 과제와 해법'을 주제로 스테이블코인의 제도 육성 및 발전 방향을 제시한다. 이어 고동원 법무법인 린 미국변호사가 '스테이블코인 시장의 규제 체계 구축 방안'을 발표한다.

이어 ▲지급결제 패러다임 변화와 원화 스테이블코인 규제 합리화 과제(박순영 법무법인 린 변호사) ▲디지털 금융 주권 회복을 위한 규제 패러다임 전환(강원모 법무법인 린 미국변호사) 등의 발표가 예정됐다.

보안 분야에서는 신광근 삼정KPMG 상무가 '블록체인 환경 아래의 IT인프라 정보보안 구축전략'을 통해 블록체인 생태계에서 발생 가능한 기술적 취약점을 포함한 정보보안 위험과 이에 대응하는 보안 아키텍처 및 관리 프로세스 구축 전략을 제시한다. 마지막으로 천희승 법무법인 린 변호사가 '블록체인 산업 정보보안을 위한 규제 체계 구축 방안'을 소개한다. 이후에는 발표자들의 종합 패널토론이 진행된다.

김진귀 삼정KPMG 컨설팅 부문대표는 "이번 토론회가 향후 국가 정책 방향 설정에도 의미 있는 통찰을 제공하길 바란다"고 했다.





구태언 법무법인 린 APT부문장은 "스테이블코인은 단순한 가상자산을 넘어 지급결제 효율성을 제고하고, 국경 없는 금융을 실현할 잠재력을 보유하고 있다"면서도 "자금세탁과 해킹 등 잠재 리스크가 상존하는 만큼 혁신과 보안의 균형을 찾기 위한 대안을 이번 토론회에서 집중 논의하겠다"고 말했다.

