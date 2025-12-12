본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"스테이블코인, 보안은 어떻게"…국회 토론회 열린다

이민우기자

입력2025.12.12 09:56

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

민병덕 의원 주최, 삼정KPMG·법무법인 린 주관

커지는 스테이블코인 시장의 정보보안 문제를 다루는 토론회가 열린다.


12일 삼정KPMG는 이같은 내용의 '스테이블코인 시장의 활성화와 정보보안의 과제' 토론회를 오는 15일 국회의원회관에서 개최한다고 밝혔다. 민병덕 더불어민주당 의원이 주최하고, 삼정KPMG와 법무법인 린이 공동으로 주관하는 행사다.


토론회에서는 삼정KPMG와 법무법인 린의 전문가들이 참여해 스테이블코인 생태계 확대를 위한 제도·기술적 방안과 블록체인 환경에서 요구되는 정보보안 전략을 논의할 예정이다. 특히 지급결제 혁신, 규제 체계 설계, 보안 리스크 대응 등 다양한 측면에서 실질적인 정책·산업 대안을 제시할 계획이다.


첫 번째 세션은 황태영 삼정KPMG 상무가 '스테이블코인 실사용을 위한 과제와 해법'을 주제로 스테이블코인의 제도 육성 및 발전 방향을 제시한다. 이어 고동원 법무법인 린 미국변호사가 '스테이블코인 시장의 규제 체계 구축 방안'을 발표한다.


이어 ▲지급결제 패러다임 변화와 원화 스테이블코인 규제 합리화 과제(박순영 법무법인 린 변호사) ▲디지털 금융 주권 회복을 위한 규제 패러다임 전환(강원모 법무법인 린 미국변호사) 등의 발표가 예정됐다.


보안 분야에서는 신광근 삼정KPMG 상무가 '블록체인 환경 아래의 IT인프라 정보보안 구축전략'을 통해 블록체인 생태계에서 발생 가능한 기술적 취약점을 포함한 정보보안 위험과 이에 대응하는 보안 아키텍처 및 관리 프로세스 구축 전략을 제시한다. 마지막으로 천희승 법무법인 린 변호사가 '블록체인 산업 정보보안을 위한 규제 체계 구축 방안'을 소개한다. 이후에는 발표자들의 종합 패널토론이 진행된다.


김진귀 삼정KPMG 컨설팅 부문대표는 "이번 토론회가 향후 국가 정책 방향 설정에도 의미 있는 통찰을 제공하길 바란다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

구태언 법무법인 린 APT부문장은 "스테이블코인은 단순한 가상자산을 넘어 지급결제 효율성을 제고하고, 국경 없는 금융을 실현할 잠재력을 보유하고 있다"면서도 "자금세탁과 해킹 등 잠재 리스크가 상존하는 만큼 혁신과 보안의 균형을 찾기 위한 대안을 이번 토론회에서 집중 논의하겠다"고 말했다.

"스테이블코인, 보안은 어떻게"…국회 토론회 열린다
AD



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기