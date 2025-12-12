본문 바로가기
광진구, 광진경제허브센터 입주기업 신기술 행정 현장에 적용

김민진기자

입력2025.12.12 08:33

9건 실증사업 완료…예산 없이 민관협업

서울 광진구(구청장 김경호)가 올해 1월부터 추진한 '광진경제허브센터 입주기업 연계 구정 실증사업'을 성공적으로 마무리하며 지역 기업 성장과 구정 혁신 성과를 거뒀다고 12일 밝혔다.

광진구, 광진경제허브센터 입주기업 신기술 행정 현장에 적용 김경호 광진구청장(왼쪽)과 관계자들이 튀김 로봇 시연을 보고 있다. 광진구 제공.
이번 사업은 지역 내 창업 기업들의 초기 판로를 확보하고 실증 기회 부족 문제를 해결하는 동시에 구청 사업에 신기술을 시범 적용하기 위해 기획됐다. 구는 5개 부서·6개 기업이 참여한 실증사업 9건을 별도의 예산 없이 민관 협업 방식으로 추진했다.


인공지능·로봇 분야에서는 '헬퍼로보틱스'가 관내 음식점에 800만원 상당의 튀김 로봇을 기부하고, 건국대 캠퍼스타운 내 창업 연구시설에는 무상으로 이용할 수 있도록 지원했다. 기업은 실제 조리 환경에서 제품 성능을 검증하며 청년 창업가들의 창업 손실 위험을 줄이는 데 기여했다.


'에스와이엠헬스케어'는 광진경제허브센터 로비에 2000만원 상당의 근골격계 검진기를 설치했다. 구민 및 입주기업 대상 무료 건강측정 서비스를 제공해 지역주민 건강 증진과 함께 검진 정확도를 개선했다.


창업 지원 분야에서는 '팀합소'가 110개 창업 기업을 대상으로 '창업가의 날' 교류 행사를 개최해 협업 생태계를 강화했다. 청년 중심 커뮤니티를 활용해 청년도시락, 청년도전지원 사업 등 구의 주요 청년 정책을 맞춤형으로 홍보하기도 했다.


'에코르네상스'는 폐플라스틱을 활용한 구 캐릭터 '광이진이' 홍보물을 제작해 친환경 가치를 실현했다. '데이터와이즈'는 보건위생과·세종대와 협력해 관내 음식점의 영양 분석과 저당 캠페인, 메뉴 개선을 통해 건강한 식문화를 확산했다. '유원스틸산업'은 취약계층에 500만원을 기부해 기업의 사회적 책임을 실천했다.


김경호 광진구청장은 "이번 사업은 지역 기업과 함께 성장의 발판을 마련하고, 구정 서비스 품질을 개선한 혁신적인 행정 모델로, 비용을 투입하지 않고도 실질적인 성과를 창출한 사례"라며 "앞으로도 광진경제허브센터와 긴밀한 협력을 바탕으로 창업 기업들의 지속가능한 발전을 지원해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

