본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권

문채석기자

입력2025.12.12 06:05

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

행사·상품 출시로 확장되는 러닝 아이템
기부·탄소저감 연계한 ESG 경영 모델 부상
슈퍼 앱 전자금융업자에 새 성장 기회

카카오페이 온·오프라인 기부 마라톤 캠페인 '2025 롱 런'이 26만5000여명의 참가자를 모으며 국내 러닝 캠페인 신기록을 세우자 금융권의 러닝 시장에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.


전 업권에서 이른바 '러닝금융'을 새로운 사업 기회로 보고 관련 상품과 캠페인을 잇달아 선보이고 있다. 러닝은 기부·환경 활동 등과 연계해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천, 브랜드 가치 제고 등에 활용하기 좋고 국내 러닝 인구가 1000만 명을 넘어서며 시장성이 커진 점도 매력으로 꼽힌다. 슈퍼 애플리케이션(앱)을 보유한 전자금융업자들은 이 시장을 '블루칩'(성장성 높은 우량주)으로 평가하고 있다.


[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권 카카오페이가 가수 션 유튜브 채널 '션과 함께'와 소상공인 동반성장을 위해 지난 6일 경기 하남시 미사경정공원에서 개최한 오프라인 롱 런 대회에 참가한 러너들이 출발하고 있다. 카카오페이
AD
카카오페이 국내 버추얼 런 신기록‥은행·보험사도 러닝 상품 '경쟁적 출시'

12일 카카오페이에 따르면 롱 런은 온라인 참가자 26만명, 오프라인 참가자 5000여명을 모았다. 국내 버추얼 런 캠페인 중 최고 기록을 경신했다. 롱 런은 내부 브랜드팀 직원 아이디어다. 러닝 전도사로 불리는 가수 션의 유튜브 채널 '션과 함께'에서 션이 만보기 앱을 켜고 활동하는 콘텐츠를 보고 영감을 얻었다. 신원근 대표이사도 흔쾌히 받아들였고 션 측과 접촉해 캠페인을 진행했다.


카카오페이와 션 측은 아직 다음 캠페인 계획을 잡지 않았으나 차기 대회 개최에 긍정적이다. 션은 지난 6일 경기 하남시 미사경정공원에서 열린 오프라인 롱 런 행사에서 "국내 버추얼 런 캠페인 가운데 최고 기록이고 내년엔 세계 최고 기록에 도전해보겠다"고 말했다.


금융권에서도 러닝을 활용한 상품 출시와 캠페인이 활발하다. 주요 방식은 달리기 미션 수행 시 우대금리 제공, 부상 시 보험금 지급, 러닝 대회 참가권 제공 등이다.


신한은행은 지난 10월 '신한 20+ 뛰어요' 적금을 출시했다. 기본금리 연 1.8%에 최대 4.8%포인트 우대금리를 더해 연 6.6%까지 가능하며, 러닝 대회 완주증을 등록하면 1%포인트 우대금리가 적용된다. 출시 한 달 만에 가입자 30만명을 돌파했다.


삼성화재는 지난 9월 '틈만 나면 여가생활 보험'을 내놨다. 러닝 중 발·다리 골절 시 10만원, 허리·골반 골절 시 20만원, 발·발목·다리 골절 수술 시 20만원, 허리·골반 수술 시 40만원까지 보장한다. 러닝뿐 아니라 자전거, 등산, 캠핑, 라켓스포츠, 구기스포츠, 헬스 등 운동 관련 여가활동과 스포츠 관람·전시·공연 등 문화생활까지 폭넓게 포함된 게 특징이다.


해외 마라톤 대회 참가권을 제공한 회사도 있다. 한화손해보험의 디지털 브랜드 '캐롯'은 지난달 3~30일 러닝 애플리케이션 '런데이'와 함께 4주간 달리기 미션을 수행한 소비자에게 호주 시드니 마라톤(세계 7대 대회), 베트남 다낭 마라톤 하프코스 참가권 등을 경품으로 증정했다.


[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권
지속 가능한 경영 도구로 부상한 '러닝금융'

금융사들은 러닝을 일회성 유행이 아니라 지속 가능한 고객 참여 모델로 판단하고 있다. 달리기를 즐기는 고객에게 동기부여 요소를 제공함으로써 상품 가입·앱 이용 활성화로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 대회 개최, 기부 캠페인 등은 ESG 활동 효과와 브랜드 가치 상승을 동시에 노릴 수 있는 장점이 있다.


업계에서는 더 나아가 탄소 크레딧 연계 금융상품 출시 가능성도 거론한다. 예를 들어 소비자의 탄소 감축 활동을 검증해 크레딧을 발행하고, 이를 전자지갑에서 관리하거나 ESG 상품과 연결하는 모델이다. 기본 구조는 러닝 기록을 인증하면 혜택을 제공하는 기존 러닝 금융상품과 유사하다. 이 시장이 열릴 경우 슈퍼 앱을 보유한 빅테크(대형 정보기술 기업) 전자금융업자가 유리할 것이라는 관측도 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "전 금융권이 러닝 시장에 주목하는 이유는 단순한 상품 연계 및 이자 혜택 제공을 넘어 사회적 가치 추구를 통한 ESG와의 연계, 충성 고객 확보 등에 효과적이기 때문"이라며 "특히 기부를 접목한 상생금융 마케팅은 일시적 유행을 넘어 꾸준히 성행할 것으로 예상된다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기