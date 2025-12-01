[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오페이 온·오프라인 기부 마라톤 캠페인 '2025 롱 런'이 26만5000여명의 참가자를 모으며 국내 러닝 캠페인 신기록을 세우자 금융권의 러닝 시장에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.

전 업권에서 이른바 '러닝금융'을 새로운 사업 기회로 보고 관련 상품과 캠페인을 잇달아 선보이고 있다. 러닝은 기부·환경 활동 등과 연계해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천, 브랜드 가치 제고 등에 활용하기 좋고 국내 러닝 인구가 1000만 명을 넘어서며 시장성이 커진 점도 매력으로 꼽힌다. 슈퍼 애플리케이션(앱)을 보유한 전자금융업자들은 이 시장을 '블루칩'(성장성 높은 우량주)으로 평가하고 있다.

카카오페이가 가수 션 유튜브 채널 '션과 함께'와 소상공인 동반성장을 위해 지난 6일 경기 하남시 미사경정공원에서 개최한 오프라인 롱 런 대회에 참가한 러너들이 출발하고 있다. 카카오페이

카카오페이 국내 버추얼 런 신기록‥은행·보험사도 러닝 상품 '경쟁적 출시'

12일 카카오페이에 따르면 롱 런은 온라인 참가자 26만명, 오프라인 참가자 5000여명을 모았다. 국내 버추얼 런 캠페인 중 최고 기록을 경신했다. 롱 런은 내부 브랜드팀 직원 아이디어다. 러닝 전도사로 불리는 가수 션의 유튜브 채널 '션과 함께'에서 션이 만보기 앱을 켜고 활동하는 콘텐츠를 보고 영감을 얻었다. 신원근 대표이사도 흔쾌히 받아들였고 션 측과 접촉해 캠페인을 진행했다.

카카오페이와 션 측은 아직 다음 캠페인 계획을 잡지 않았으나 차기 대회 개최에 긍정적이다. 션은 지난 6일 경기 하남시 미사경정공원에서 열린 오프라인 롱 런 행사에서 "국내 버추얼 런 캠페인 가운데 최고 기록이고 내년엔 세계 최고 기록에 도전해보겠다"고 말했다.

금융권에서도 러닝을 활용한 상품 출시와 캠페인이 활발하다. 주요 방식은 달리기 미션 수행 시 우대금리 제공, 부상 시 보험금 지급, 러닝 대회 참가권 제공 등이다.

신한은행은 지난 10월 '신한 20+ 뛰어요' 적금을 출시했다. 기본금리 연 1.8%에 최대 4.8%포인트 우대금리를 더해 연 6.6%까지 가능하며, 러닝 대회 완주증을 등록하면 1%포인트 우대금리가 적용된다. 출시 한 달 만에 가입자 30만명을 돌파했다.

삼성화재는 지난 9월 '틈만 나면 여가생활 보험'을 내놨다. 러닝 중 발·다리 골절 시 10만원, 허리·골반 골절 시 20만원, 발·발목·다리 골절 수술 시 20만원, 허리·골반 수술 시 40만원까지 보장한다. 러닝뿐 아니라 자전거, 등산, 캠핑, 라켓스포츠, 구기스포츠, 헬스 등 운동 관련 여가활동과 스포츠 관람·전시·공연 등 문화생활까지 폭넓게 포함된 게 특징이다.

해외 마라톤 대회 참가권을 제공한 회사도 있다. 한화손해보험의 디지털 브랜드 '캐롯'은 지난달 3~30일 러닝 애플리케이션 '런데이'와 함께 4주간 달리기 미션을 수행한 소비자에게 호주 시드니 마라톤(세계 7대 대회), 베트남 다낭 마라톤 하프코스 참가권 등을 경품으로 증정했다.

지속 가능한 경영 도구로 부상한 '러닝금융'

금융사들은 러닝을 일회성 유행이 아니라 지속 가능한 고객 참여 모델로 판단하고 있다. 달리기를 즐기는 고객에게 동기부여 요소를 제공함으로써 상품 가입·앱 이용 활성화로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 대회 개최, 기부 캠페인 등은 ESG 활동 효과와 브랜드 가치 상승을 동시에 노릴 수 있는 장점이 있다.

업계에서는 더 나아가 탄소 크레딧 연계 금융상품 출시 가능성도 거론한다. 예를 들어 소비자의 탄소 감축 활동을 검증해 크레딧을 발행하고, 이를 전자지갑에서 관리하거나 ESG 상품과 연결하는 모델이다. 기본 구조는 러닝 기록을 인증하면 혜택을 제공하는 기존 러닝 금융상품과 유사하다. 이 시장이 열릴 경우 슈퍼 앱을 보유한 빅테크(대형 정보기술 기업) 전자금융업자가 유리할 것이라는 관측도 나온다.





업계 관계자는 "전 금융권이 러닝 시장에 주목하는 이유는 단순한 상품 연계 및 이자 혜택 제공을 넘어 사회적 가치 추구를 통한 ESG와의 연계, 충성 고객 확보 등에 효과적이기 때문"이라며 "특히 기부를 접목한 상생금융 마케팅은 일시적 유행을 넘어 꾸준히 성행할 것으로 예상된다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

