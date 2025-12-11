키뮤스튜디오, 가이아벤처파트너스로부터 프리A 투자 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘텐츠로 발달장애인과 세상의 경계를 허무는 소셜 스타트업 키뮤스튜디오가 가이아벤처파트너스로부터 프리A 투자를 유치했다고 11일 밝혔다.

이번 투자를 계기로 키뮤스튜디오는 발달장애 디자이너 대상 교육 프로그램을 강화하고 아트워크·콘텐츠 IP 개발과 글로벌 전시 및 유통 파트너십을 확대하는 등 핵심 사업 기반을 다져 나갈 예정이다. 또한 기업 간 ESG 협업 프로젝트를 확대해 발달장애 디자이너의 창작물이 실제 산업환경으로 연결될 수 있는 기회를 넓힐 계획이다.

가이아벤처파트너스(위)와 키뮤스튜디오 로고. 키뮤스튜디오

키뮤스튜디오는 예술적 재능을 가진 발달장애인 아티스트를 발굴하고 교육해 특별한 디자이너로 성장할 수 있도록 돕는 소셜 스타트업이다. 교육을 통해 국내외 발달장애인들을 특별한 디자이너로 성장시키고, 이들 디자이너와 협업해 제작한 독창적인 작품을 전시와 콘텐츠 형태로 선보이고 있다.

또한 삼성전자, 한국조폐공사, 국민카드, 아모레퍼시픽, 한국건강관리협회, 티머니복지재단 등 다양한 기업의 ESG 캠페인의 파트너로서 전시 디자인, 캐릭터 디자인, 상품 및 패키지 디자인 등 지속가능한 생태계를 위한 다양한 비즈니스 모델을 만들어 가고 있다. 뿐만 아니라 기업의 장애인 고용을 지원하는 파트너 협업 사업인 키뮤 브릿지 프로그램을 통해 기업이 ESG 경영을 실천할 수 있도록 돕는다.

키뮤스튜디오의 남장원 대표는 "이번 투자는 특별한 디자이너의 창작이 콘텐츠 제작, 국내외 전시, 기업 협업 등 다양한 분야로 이어지는 구조를 더욱 탄탄하게 만들어주고, 이들의 활동 범위를 넓힐 수 있는 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 파트너들과 함께 특별한 디자이너들의 성장과 자립을 위한 많은 기회들을 만들고 싶다"고 말했다.

가이아벤처파트너스 관계자는 "키뮤스튜디오는 발달장애 아티스트의 창작을 교육과 콘텐츠 IP, 전시 및 기업 협업으로 확장하며 지속 가능한 사업 구조를 갖추었다"고 말하며 사회적 가치와 산업적 성장을 함께 실현할 수 있는 잠재력을 확인해 이번 투자를 결정했다"고 투자 이유를 밝혔다.





한편 가이아벤처파트너스는 2015년 설립된 문화콘텐츠 전문 벤처투자사로 영화·드라마·애니메이션 등 다양한 콘텐츠 IP와 제작·유통 분야에 투자해왔다. 또한 사회서비스펀드를 결성하여 사회적 가치 창출 영역으로 투자 범위를 넓히며 지속 가능한 성장 모델을 가진 기업들을 지원하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

