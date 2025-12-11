'서울시장 도전' 박주민 "기본·기회 특별시로 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박주민 “오세훈의 서울과는 다를 것"

'정원오' 질문엔 "확대 해석 필요 無"

박주민 더불어민주당 의원이 11일 "기본특별시·기회특별시 서울을 만들겠다"며 내년 6·3 지방선거 서울시장 선거 출마를 공식 선언했다.

박주민 더불어민주당 의원이 11일 서울 종로구 광화문광장에서 서울시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스

3선인 박 의원은 이날 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 "저는 서울의 전환과 도약을 제안한다"면서 이같이 밝혔다.

박 의원은 "서울은 내란이 일어난 도시이자, 내란을 막아낸 도시"라며 "내년 서울시장 선거는 단순한 선택이 아니라 더 이상 내란 세력이 이 땅에 발붙이지 않도록, 우리의 의지를 보여주는 선거이자 우리가 함께 서울의 방향을 다시 정하는 선거"라고 힘주어 말했다.

이어 "리더 한 명이 바뀌면, 국가도 달라진다"며 "이재명의 대한민국과 윤석열의 대한민국이 다르듯, 박주민의 서울과 오세훈의 서울도 분명히 다를 것"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "서울은 어떤 시민의 삶도 바닥으로 떨어지지 않게 기본을 보장하는 도시가 돼야 한다"며 "누구나 잠재력을 끝까지 펼칠 기회의 도시가 돼야 한다"고 강조했다.

박 의원은 공약으로 ▲서울도시주택공사(SH)의 주택공급·관리 전담 기관 재편 ▲아동·노인·장애인 통합 돌봄 안전망 구축 ▲강북횡단선·목동선·서부선 구축 재추진 ▲유통구조 개선을 통한 물가 안정 ▲인공지능(AI) 시민교육 플랫폼 구축 ▲강북 연구개발(R&D) 클러스터 구축 등을 제시했다.

최근 이재명 대통령의 공개 칭찬으로 정원오 성동구청장이 주목을 받으면서 '명심(明心)'이 정 구청장에게 있는 것 아니냐는 해석이 나오는 데 대해서는 "확대해석할 필요는 없다"고 선을 그었다. 박 의원은 "이 대통령은 여러 경로로 여러 사람의 칭찬을 하고 있다"고 했다.





당내 다른 후보들과의 차별화 전략을 묻는 데에는 "그동안 남들이 잘 안 하거나 어려워하고 꺼리는 것을 상상력과 설득으로 돌파해 성과를 내는 작업을 많이 했다"면서 그 예시로 상법개정안 발의, 중대재해처벌법 도입, 군사법원법 개정 등을 꼽았다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

