해양수도권 비전 남기고 떠나는 전재수…부산시장 출마설 다시 부상

세종=강나훔기자

입력2025.12.11 09:28

의혹 전면 부인했지만 국정 부담 고려한 사퇴
출마 등 향후 거취는 특검 수사 결과에 달릴 전망

해양수도권 비전 남기고 떠나는 전재수…부산시장 출마설 다시 부상 통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관이 11일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 사의를 표명 하고 있다. 2025.12.11 강진형 기자
통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 11일 장관직에서 물러나겠다는 뜻을 밝히면서 그의 향후 행보에 정치권의 관심이 쏠리고 있다. 장관직을 내려놓기 전까지 전 장관이 추진해온 해수부 부산 이전, 북극항로 개척, 수산업 구조개선 등 정책 구상은 상당한 진척을 보였다는 평가가 나온다. 동시에 지방선거를 앞두고 더불어민주당 부산시장 후보군으로 거론돼온 만큼 "출마를 위한 명분을 쌓은 것 아니냐"는 관측도 다시 고개를 든다.


전 장관은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 "허위 사실에 근거한 황당한 의혹이지만, 해수부가 흔들려서는 안 된다"며 사의를 밝혔다. 이어 "불법적인 금품 수수는 단언컨대 없었다"며 의혹을 전면 부인했지만, 장관직을 내려놓고 조사와 검증에 성실히 응하겠다는 입장을 덧붙였다. 그의 사퇴는 의혹의 진위와 무관하게 조직 안정과 국정 운영 부담을 고려한 결단이라는 해석이 나온다.


장관 취임 후 '해수부 부산 이전' …해양수도권 구상 본격화

전 장관이 해수부 수장으로 임명된 것은 올해 7월이다. 취임 직후 그가 가장 집중한 과제는 해수부 부산 이전 문제였다. 그는 국정감사와 공개 회의 자리에서 "해수부 이전은 단순한 청사 이동이 아니라 대한민국의 미래 성장축을 바다로 옮기는 작업"이라고 강조해 왔다. 부산·울산·여수·광양·포항을 잇는 동서 해양경제벨트를 구축하고, 이를 기반으로 물류·조선·에너지·관광 산업을 통합적으로 성장시키는 '해양수도권' 전략도 제시했다.


그는 이 과정에서 이전 대상 조직의 기능 조정, 부산 현지 수용성 확보, 타 부처와의 협의 등 실무 작업을 속도감 있게 진행했다. 부산 이전 논의는 그동안 정치적 공방에만 머물렀지만, 전 장관은 정책적 타당성 분석과 법적 검토에 착수하며 실제 이전의 '실행 단계'로 방향을 전환했다는 평가를 받는다.


전 장관은 북극항로 개척 준비에도 공을 들였다. 산업계·학계 전문가들로 구성된 북극항로 자문위원회를 출범하고, 쇄빙연구선 건조와 국적선사의 시범 운항을 내년부터 추진하겠다는 계획을 발표했다. 글로벌 해상 루트가 재편되는 과정에서 한국 해운 산업의 경쟁력을 선제적으로 확보하겠다는 취지다.


부산시장 출마설 재점화

전 장관은 장관 취임 전까지 부산 북구·강서구에서 내리 3선을 지낸 지역 기반 정치인이다. 부산 정치권에서는 그가 장관으로 발탁되자마자 "민주당의 부산시장 카드가 아니겠느냐"는 분석이 꾸준히 제기됐다. 실제 부산은 전 장관의 정치적 기반이자, 해수부 이전이라는 굵직한 정책 어젠다의 중심지이기도 하다. 민주당 내부에서도 "당내 다른 후보군 대비 인지도와 정책 역량이 확실하다"며 잠재력을 인정하는 분위기다.


내년 6월 지방선거가 반년 앞으로 다가오면서 전 장관은 이미 '유력 후보군'으로 분류돼 있었다. 일부 여론조사에서는 박형준 부산시장과 오차범위 내 접전을 벌였고, 민주당 부산 지역 조직에서도 그의 출마를 기대하는 목소리가 컸다.


그러나 전 장관은 줄곧 "지금은 해수부 업무에 집중할 때"라며 출마 여부를 명확히 밝히지 않았다. 다만 "세상일을 단정할 수는 없다"고 말해 여지를 남긴 바 있다. 그의 사퇴로 인해 부산시장 출마설은 다시 정치권의 주요 화제로 떠오를 전망이다.

해양수도권 비전 남기고 떠나는 전재수…부산시장 출마설 다시 부상 연합뉴스

향후 거취, 의혹 규명 속도에 달려

다만 금품수수 의혹이 제기된 상황에서 즉각적인 출마 선언은 쉽지 않을 것이란 분석이 우세하다. 한 민주당 관계자는 "의혹이 해소되기 전까지는 본인도 움직이기 어려울 것"이라며 "상황 정리 과정이 향후 정치적 행보를 가를 것"이라고 전망했다.


전 장관의 거취는 결국 특검 수사와 이후 정치적 평가에 따라 결정될 것으로 보인다. 의혹이 빠르게 정리될 경우 "장관직을 내려놓고 책임지는 모습을 보였다"는 평가는 오히려 정치적 자산으로 작용할 수 있다. 반대로 의혹이 장기화되거나 새로운 쟁점이 불거질 경우 지방선거 시계는 멀어진다.


정치권 관계자는 "부산에서의 지지 기반, 장관으로서의 해양 비전, 3선 의원 경험 등은 지방선거에 나설 경우 충분한 경쟁력"이라면서도 "향후 몇 달이 그의 정치 인생에서 가장 중요한 분기점이 될 것"이라고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
