전재수 해수장관, 통일교 금품수수 의혹에 사의

"허위 논란이지만 정부 흔들려선 안 돼"
통일교로부터 금품을 건네받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 11일 장관직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.
전 장관은 이날 오전 인천국제공항에서 취재진과 만나 "장관직을 내려놓고 당당하게 조사와 검증에 응하는 것이 공직자로서 해야 할 처신"이라며 사의를 표명했다. 그는 자신을 둘러싼 의혹에 대해 "황당하고 전혀 근거 없는 논란"이라고 일축하면서도 "해수부가 흔들려서는 안 되고, 이재명 정부에도 부담을 주어서는 안 된다"고 말했다.
그는 "허위 사실에 기반한 의혹이지만 업무에 흔들림이 없도록 제가 자리에서 물러나는 것이 온당한 판단이라고 생각한다"며 거듭 거취 결단 배경을 설명했다. 전 장관은 "의혹은 전혀 사실무근"이라며 "불법적인 금품 수수는 단언컨대 없었다"고 강조했다. 이어 "향후 수사 절차든, 또는 여러 자료를 종합한 설명이든 국민 앞에서 진실을 밝힐 것"이라고 했다.
앞서 김건희 특별검사팀은 통일교 측 고위 인사였던 윤영호 전 세계본부장으로부터 "2018~2020년 즈음 전재수 의원에게 현금 약 4000만원과 고가 시계 2점을 전달했다"는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 윤 전 본부장은 "통일교가 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 의원들에게도 지원을 제공했다"는 취지의 진술도 한 것으로 전해졌다.
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
