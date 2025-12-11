경기도, AI통합 아동급식지원 플랫폼 고도화 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 앞으로 아동급식에 인공지능(AI)을 통해 식단 분석뿐 아니라 자동 정산, 부정 사용 모니터링 등을 강화한다.

경기도는 10일 'AI통합 아동급식지원 플랫폼 고도화 사업' 최종보고회를 갖고 새로 추가된 AI와 빅데이터를 활용한 차세대 급식 지원 기능을 소개했다.

'경기도 아동급식지원 플랫폼'은 현장 대면결제만 가능했던 기존 아동 급식카드를 경기도 공공배달앱인 '배달특급'에서 사용할 수 있도록 2024년에 도입한 시스템이다.

이번 플랫폼은 기존 시스템에 AI 기능을 더해 급식 품질 향상, 행정업무 경감, 보조금 집행 투명성 기능이 강화된 게 특징이다.

먼저 급식 아동과 보호자에게는 AI 기반 급식 식단·영양 분석 서비스와 GPS 기반 가맹점 조회, 실시간 잔액조회 등이 가능한 전용앱을 제공해 급식 서비스의 질과 이용 편의성을 높였다.

경기도가 10일 'AI통합 아동급식지원 플랫폼 고도화 사업' 최종보고회를 개최했다. 경기도 제공

AD

또 단체급식을 제공하는 지역아동센터에는 영수증 촬영만으로 급식보조금 자동 정산을 해주는 AI 기능이 추가돼 수기 정산과 같은 행정부담을 덜어주게 된다.

아울러 시군 공무원은 빅데이터에 기반한 예산 집행·편성 기능과 부정 사용 실시간 모니터링 등이 제공돼 업무 효율성이 높아질 전망이다.경기도는 내년 상반기 시스템 시범운영을 거쳐 하반기 전면 도입한다.





AD

권문주 경기도 아동돌봄과장은 "이번 사업을 통해 아이들에게 더 안전하고 균형 잡힌 급식을 제공하면서도 행정의 효율성과 투명성을 획기적으로 높일 수 있을 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>