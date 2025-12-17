[금융현미경]국민성장펀드지원단 40명 규모로 연내 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연내 조직 신설 완료 예정

금융위 내 '국' 단위 설치…범부처 과장급 파견

내년 30조 운용 앞두고 투자 조율·행정 지원 전담



이억원 금융위원장이 4일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 'M.AX 얼라이언스-국민성장펀드 연계 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. 2025.12.04 윤동주 기자

금융위원회가 국민성장펀드의 본격 운용을 앞두고 연내 '국민성장펀드 지원단' 신설을 완료할 예정이다. 지원단은 금융위 내 '국(局)' 단위 조직으로 설치되며, 범부처 합동으로 투자 프로젝트 발굴과 규제 조율, 투자 집행에 필요한 행정 지원을 전담하게 된다.

16일 범정부에 따르면 금융위와 행정안전부는 국민성장펀드 지원단 신설을 위한 직제 협의를 마무리 단계에서 진행 중이다. 연말까지 직제를 확정하고 인사를 단행할 계획이다. 지원단은 총 40여 명 규모로, 3~4개 과 단위로 구성될 예정이다.

금융위 관계자는 "현재 금융위 금융정책국 산업금융과에서 국민성장펀드 업무를 담당하고 있으나, 지원단이 신설되면 관련 업무를 전담하게 된다"며 "금융위뿐 아니라 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관계부처에서 과장급 인력이 파견돼 함께 근무할 예정"이라고 말했다.

지원단 신설을 두고 금융당국 안팎의 관심도 높다. 금융위 전체 인원이 400명에 못 미치는 상황에서, 지원단은 조직의 약 10%에 해당하는 인력을 차지하게 된다. 이는 금융위 핵심 부서인 금융정책국(약 50명)과 비슷한 규모다. 다만 지원단은 3년 한시 조직으로 운영될 예정이다.

관계부처 구성 역시 정책적 무게감을 반영한다는 평가다. 재정과 경제정책을 총괄하는 기재부, 산업 투자 계획을 조율하는 산업부 등이 참여하며, 지원단장은 금융위 국장이 맡는다.

국민성장펀드의 실제 펀드 운용과 투자 집행, 사후관리는 산업은행 내에 설치된 국민성장펀드 사무국이 담당한다. 사무국에는 산업은행과 5대 금융지주에서 파견된 전문 인력이 참여하고 있으며, 투자 의사결정은 민간 전문가 9인으로 구성된 기금운용심의회에서 이뤄진다. 이억원 금융위원장이 포함된 전략위원회는 자문기구로 참여한다. 지원단은 범부처 간 투자 조율과 규제 개선, 행정 지원을 담당하며, 운용 실무를 맡는 사무국과는 역할이 구분된다.

지원단 신설은 내년부터 국민성장펀드를 통해 연간 30조원 이상의 자금이 집행될 예정인 만큼, 대규모 투자 프로젝트를 안정적으로 추진하기 위한 행정 지원 체계를 구축하려는 취지다. 국민성장펀드는 향후 5년간 총 150조원을 투입해 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 로봇, 방산 등 첨단 전략산업에 집중 투자할 계획이다.

앞서 금융위와 산업부는 'M.AX 얼라이언스-국민성장펀드 연계 간담회'를 열고 산업계 투자 수요와 연계 방안을 논의한 바 있다. 지원단은 이 같은 논의를 바탕으로 설명회 개최, 투자 일정 조율, 규제 개선 등을 실무적으로 지원하게 된다.

국민성장펀드는 지난 10일 공식 출범했으며, 현재 투자 수요를 바탕으로 1호 투자 프로젝트를 검토 중이다. 지원단 인사까지 완료되면 본격적인 실무 가동은 내년 1월부터 가능할 것으로 보인다. 이를 고려하면 국민성장펀드 1호 투자 발표는 1월 중순 이후 이뤄질 가능성이 크다.





금융당국 안팎에서는 1호 투자 대상으로 AI 또는 반도체 분야가 유력하게 거론되고 있다. 이억원 금융위원장은 최근 기자간담회에서 "AI와 반도체 분야에서 비교적 빠르게 가시적인 투자 대상이 나올 수 있다"고 언급한 바 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

