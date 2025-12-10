합천군, 2025년 지방하천 정비 평가 ‘최우수’ 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 전 시·군 지방하천을 대상

종합적인 관리 실태를 점검 방식 진행

경남 합천군은 경상남도가 실시한 2025년 지방하천 정비 평가에서 군부 '최우수' 기관으로 선정되었다고 10일 밝혔다.

이번 평가는 「하천법」 제27조 및 「하천에 관한 사무처리 규정」 제8조·제9조에 따라 실시된 것으로, 도내 전 시·군 지방하천을 대상으로 춘계(5월 26일∼6월 10일)와 추계(11월 17일∼11월 28일) 두 차례에 걸쳐 종합적인 관리 실태를 점검하는 방식으로 진행됐다.

합천군청 전경.

AD

합천군은 하천 내 유수 흐름을 방해하는 지장목을 체계적으로 제거하고, 하상 내 퇴적토를 지속해서 준설하는 등 재해위험 요소를 사전에 차단해 하천의 통수능력을 안정적으로 확보한 점에서 높은 평가를 받았다.

이러한 정비 활동은 하천 범람 및 월류 가능성을 크게 낮추어, 인근 농경지·주택·각종 기반시설 침수 피해 예방에 기여했으며, 지역 주민들의 상시적인 불안 요소 해소와 생활 안전 수준 향상에도 실질적인 성과를 거둔 것으로 나타났다.

아울러, 불법행위 단속 강화, 드론을 활용한 하천 예찰 확대, 주민 참여형 정화 활동 등 현장 중심의 관리체계가 정착되면서 하천 안전성과 재해 대응 능력도 한층 강화되었다.





AD

김윤철 군수는 "앞으로도 기후변화로 빈발하는 집중호우와 자연재해에 선제적으로 대응할 수 있도록 체계적인 하천 관리 시스템을 구축하고, 현장 중심의 점검과 주민과 함께하는 안전 행정을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>