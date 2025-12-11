본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'자본잠식' AK플라자, 마포 애경타운까지 넘겼다

이민지기자

입력2025.12.11 12:35

시계아이콘01분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

핵심 자산 매각·계열사 지원 총동원
유동성 확보에 사활 건 AK플라자

유동성 위기를 겪고 있는 AK플라자가 핵심 자산을 잇달아 매각했다. 구원투수는 애경그룹의 지주사인AK홀딩스로, 그룹의 본사가 위치한 '마포애경타운'을 넘겨받으며 자금 수혈에 나섰다. 애경그룹은 지난해 연말 제주항공 무안 참사에서 시작된 유동성 위기로 인해 그룹의 모태인 애경산업을 매각했는데, 자본잠식에 빠진 AK플라자를 지원하는데 그룹의 총역량을 쏟아붓는 모습이다. 단만 백화점 경쟁력이 갈수록 떨어져 회생 가능성은 낮게 점쳐진다.

'자본잠식' AK플라자, 마포 애경타운까지 넘겼다
AD

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 AK플라자는 마포애경타운 지분 99.11%(318만6994주)를 455억3900만원을 받고 AK홀딩스에 처분했다. 장부가액이 161억원 수준인 점을 고려하면 약 300억원 안팎의 처분이익이 발생할 것으로 추정된다. 자본잠식이 심화된 AK플라자에 대해 지주사가 직접 유동성을 지원하는 형태다. AK플라자는 "재무구조 개선을 위한 것"이라고 설명했다.


AK플라자는 앞서 분당점이 편입된 부동산펀드 '캡스톤일반사모부동산투자신탁50호'(현 이지스엑스사모부동산투자신탁14호) 수익증권을 지주사 AK홀딩스와 계열사 광주투자개발(구 애경중부컨트리클럽)에 처분했다. 해당 펀드는 AK플라자가 올해 캡스톤 측으로부터 100% 되찾아온 자산이다.


당시 회사는 "분당점의 지속 성장을 위한 재투자 기반 마련을 위해 결정한 것"이라고 밝혔다. 매입 금액은 약 1890억원이었다. 이후 AK플라자는 지난 10월 펀드 수익증권의 92.2%를 지주사인 AK홀딩스와 광주투자개발에 각각 610억원(29.1%·559억좌)과 1300억원(63.1%·1192억좌)에 팔았다.

'자본잠식' AK플라자, 마포 애경타운까지 넘겼다

계열사에 핵심 자산을 팔아 확보한 현금은 AK홀딩스로부터 빌린 자금을 갚는데 사용했다. 올해 1월 AK플라자는 AK홀딩스로부터 자회사 운영자금 대여를 위해 5.83% 이율로, 1000억원을 빌렸다. AK플라자는 분당점 수익증권 매각으로 대여금 중 610억원을 갚았고, 마포애경타운 처분 이후 잔액인 390억원을 모두 갚았다.


AK플라자 분당점이 기초자산인 이지스엑스사모부동산투자신탁14호(적격)의 리파이낸싱에도 자산매각 자금이 투입된 것으로 파악된다. 리파이낸싱은 기존 대출을 새로운 구조로 재조달하는 방식이다. 기존 캡스톤 펀드의 만기가 도래하고 운용사가 이지스로 바뀌면서 리파이낸싱을 실시했다.


이번 리파이낸싱에는 AK플라자와 AK홀딩스, 광주투자개발이 같이 참여했다. AK플라자는 리파이낸싱을 위한 특수목적법인(SPC) 제이온라이프에 300억원을, AK홀딩스는 SPC 제이온마일드에 530억원을 각각 대여했다. 대여금 만기는 2년 뒤로 설정됐다. 광주투자개발도 제이온라이프에 200억원을 빌려줬다. 또 리파이낸싱 과정에서는 선순위 성격의 1종 수익증권 670억원을 신규 발행했다. 1종 수익증권은 선순위 채권으로 원금 상환과 우선 배당이 이뤄진다. 중·후순위 구간은 모두 AK플라자·AK홀딩스·광주투자개발이 대여금을 통해 부담했을 것으로 분석된다.


AK홀딩스 관계자는 "마포애경타운 매각은 그룹 포트폴리오 재편 과정에서 이뤄진 것으로, 플라자는 유동성을 확보하고 홀딩스는 안정적인 현금 창출 자회사를 신규 편입하는 상호 이익의 구조"라며 "리파이낸싱 참여금은 비유동자산으로 분류되지만, 시장 상황에 따라 채권 매각 등으로 언제든 유동화가 가능한 투자성 자산으로 보고 있다"고 말했다.

'자본잠식' AK플라자, 마포 애경타운까지 넘겼다

AK홀딩스는 AK플라자 지급보증에도 꾸준히 나서고 있다. 지주사는 지난달 11일 AK플라자가 KB국민은행으로부터 차입한 122억원에 대해 애경자산관리가 담보로 제공한 애경산업 주식(217만주)을 애경케미칼 보통주 219만주로 변경했다. 애경자산관리는 채형석 애경그룹 부회장 등 오너가가 보유한 100% 가족회사다. 애경산업이 태광그룹으로 넘어가면서 AK홀딩스가 대신 보증에 나선 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

문제는 AK플라자의 재무구조가 갈수록 악화하고 있다는 점이다. 올해 3분기 기준 자산 규모는 1조630억원, 부채는 1조541억원에 달한다. 자본총계는 89억원에 불과하다. 이 회사는 지난해 당기순손실이 573억원에 달했으며, 결손금은 1300억원대로 확대됐다. 온라인 시장 확대와 맞물러 오프라인 매장을 찾는 소비자들이 줄어든데다, 분당과 수원은 핵심 상권에서 백화점 시장 경쟁력마저 약화하면서다. 올해 3분기 누적 기준 AK플라자의 매출액은 1858억원으로 지난해 같은 기간 대비 15.4% 줄었다. 당기순손실은 348억원이다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기