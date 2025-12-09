"무기 지원 규모, 올해 1.2조원 부족" 젤렌스키 대통령의 호소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 22조원 필요하다고 밝혀

영국, 러시아 자산 동결 입장

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽 재원을 활용해 미국산 무기를 조달하는 'PURL(우크라이나 우선요구목록)' 체계가 올해 목표에 미달했다고 8일(현지시간) 밝혔다.

PURL은 우크라이나가 긴급히 필요로 하는 무기 목록을 제시하면 나토(NATO) 회원국들이 미국 정부에 자금을 보내 미국산 무기를 구매하는 방식이다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 정부 예산을 쓰지 않고 무기 수출만 승인한다는 원칙을 내세우면서 지난 8월 도입된 체계다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AP연합뉴스

연합뉴스는 영국 일간 가디언 등을 인용해 (PURL)을 통해 계획했던 미국 무기 구입에서 8억달러(1조1750억원) 상당이 채워지지 못했다고 보도했다. 젤렌스키 대통령은 내년 PURL 운영에 필요한 총액이 150억달러(22조원)에 이를 것이라고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 8일 영국 런던에서 영국·프랑스·독일 정상과 만나 종전 방안, 전후 안전보장, 유럽 내 동결 러시아 자산의 활용 문제 등을 협의했다. 이후 벨기에 브뤼셀로 이동해 마르크 뤼터 나토 사무총장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과도 회담을 이어갔다.

영국 총리실은 런던 회담 후 "비활성화된 러시아 국가 자산을 우크라이나 재건에 활용하는 문제에서 긍정적 진전이 있었다"고 평가했다. 영국은 80억파운드(15조7000억원)의 러시아 자산을 동결 중이며 EU와 보조를 맞추겠다는 입장이다.

레오14세 교황, 젤렌스키 우크라이나 대통령 접견. EPA 연합뉴스 자료사진

가디언은 EU 정상들이 오는 18∼19일 회의에서 내년에 역내 러시아 동결 자산 중 900억 유로(약 153조원)를 우크라이나에 대한 '배상금 대출' 지원에 쓰는 집행위 방안을 승인할지 결정한다고 보도했다.

한편, 젤렌스키 우크라이나 대통령은 9일(현지시간) 레오 14세 교황을 만났다. 교황청에 따르면, 교황은 이날 바티칸 인근 카스텔 간돌포 거처에서 젤렌스키 대통령을 접견하고, 평화를 위한 대화의 필요성을 강조했다.





교황은 대화를 지속해야 할 필요성을 거듭 강조하고 현재의 외교적 노력이 정의롭고 지속될 수 있는 평화를 가져오기를 간절히 바란다고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

