中, 2000억대 뇌물 받은 금융기관 전 대표 사형 집행…"증거 확실"

바이톈후이 전 화룽국제지주회사 회장 사형 집행

중국 당국이 2000억원대 뇌물 수수 혐의로 기소된 국유 금융기관 전 대표에 대해 사형을 집행했다. 이를 두고 시진핑 중국 국가주석 집권 이후 이어져 온 '반부패 무관용 원칙'이 재확인됐다는 평가가 나온다.

중국중앙TV(CCTV)는 9일 톈진시 제2중급인민법원이 이날 최고인민법원의 승인을 받아 바이톈후이 전 화룽국제지주회사 회장에 대한 사형을 집행했다고 보도했다.

바이톈후이 전 대표. 중국중앙TV(CCTV)

바이톈후이는 2014년부터 2018년까지 화룽국제지주회사에 재직하며 프로젝트 인수와 자금조달 등을 돕는 대가로 총 11억800만 위안(약 2300억원)을 수수한 혐의로 기소됐다. 톈진시 제2중급인민법원은 지난해 5월 그에게 사형을 선고하고, 참정권 영구 박탈 및 개인재산 전액 몰수 명령을 내렸다.

바이톈후이는 항소했으나, 톈진시 고급인민법원은 이를 기각하고 원심을 확정했다. 최고인민법원은 "1심과 항소심 판결에서 인정된 사실이 명확하고 증거가 확실해 형량이 적절하다"고 밝혔다.

한편 중국은 시 주석 주도로 당정 고위직을 겨냥한 대대적 반부패 운동을 지속해 왔다. 이번 사형 집행 역시 그 기조가 유지되고 있음을 보여준다.





앞서 지난해 12월에는 횡령·뇌물수수·공금 유용 등 범죄 관련 금액이 30억 위안(약 6200억원)에 달한 리젠핑 네이멍구 후허하오터시 경제기술개발구 전 당 서기에 대해서도 사형이 집행된 바 있다. 당시 리젠핑은 비리 자금을 귀금속·명품 손목시계 등을 수집하는 데 사용했다고 진술했다. 또 그의 개인 저장고에선 이 돈으로 산 국내외 각종 명주가 발견되기도 했다.





