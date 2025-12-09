'마약수사 외압의혹' 세관직원 등 무혐의…백해룡, 검찰·세관 등 6곳 압수수색 신청(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울동부지검 '세관 마약수사 외압 의혹' 검경 합동수사단이 세관 직원 등을 무혐의 처분하자 백해룡 경정이 검찰, 세관 등 6곳에 대한 압수수색 영장을 신청해 맞대응에 나섰다.

백해룡 경정이 서울 서초구 대검찰청 앞에서 '세관 마약수사 외압 의혹' 관련 합동수사팀 출범에 대한 입장을 밝히기 위해 서 있다. 연합뉴스

9일 백 경정은 "사건기록은 지문처럼 반드시 흔적을 남기기 때문에 인천공항세관, 김해세관, 서울본부세관 등 3곳과 인천지검, 서울중앙지검, 대검찰청 등 3곳에 대한 압수수색 영장을 신청했다"고 밝혔다.

그러면서 "세관이 말레이시아 마약조직 필로폰 밀수에 가담한 정황 증거는 차고 넘치며, 검찰 사건기록상으로도 충분히 확인할 수 있다"며 "검찰이 마약밀수 사업에 세관 가담사실 인지하고 사건을 덮고 오히려 밀수 방조한 정황도 기록상 여러 군데에서 드러난다"고 전했다.

이날 동부지검 합수단은 "세관 직원들이 마약밀수 범행을 도운 사실이 없다고 판단해 혐의없음 처분했고, 외압 의혹에 대해서도 경찰청·관세청 등 관련자 위법 행위가 확인되지 않아 무혐의 처분했다"라며 중간 수사 결과를 발표했다.





세관 마약수사 외압 의혹은 윤석열 정부 시절인 2023년 1월 필로폰 밀수 범행에 인천 세관 공무원들이 연루됐다는 진술을 경찰이 확보하자 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부가 사건 은폐를 위해 외압을 행사했다는 의혹이다.





