편의점화된 ‘영양제 주사’ 열풍 , 반드시 전문의 상담 먼저

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 종류의 영양제 주사… 환자 건강상태 따라 문제될 수 있어

편의점 커피처럼 고르게 된 영양제 주사. 하지만 체내 균형은 기계적 보충이 아니라 정밀 진단을 요구한다.

최근 특정 연예인의 논란으로 주목을 받고 있는 '영양제 주사'는 질병·수술 등 다양한 원인으로 영양분을 제대로 섭취하지 못하는 상황에서 보조적인 수단으로 사용된다.

쉽게 찾는 ‘영양제 주사’, 반드시 전문의 상담 먼저. 클립아트코리아 제공(기사·보도와 연관 없음)

AD

최근에는 피로 회복, 피부 미용 등의 목적으로 처방되는 비타민·미네랄·태반 추출물 등의 영양제 주사도 있다.

흔히 기운이 없다거나 피곤을 호소할 때 주변에서 병원 가서 영양제 주사 한 대 맞으라는 말을 할 정도로 많은 사람이 한 번쯤 들어봤거나 맞아본 경험을 가지고 있다.

영양제 주사는 비타민, 아미노산, 미네랄 등 필수 영양분을 고농도로 정맥에 직접 주입해 부족한 영양을 빠르게 보충하며 복용하는 영양제에 비해 흡수 속도가 빠르다는 장점이 있다. 특히 탈수가 심하거나 갑작스러운 영양 결핍으로 피로가 질병이 되는 경우 특정 영양제 주사가 상태를 호전시킬 수 있다. 하지만 영양제 주사를 맞는 것만으로 치료라고 볼 수 없으며 그 효과도 일시적이다.

전문의와의 상담과 진단을 통해 필요에 따라 치료의 수단으로 영양제 주사를 활용할 수는 있지만, 환자에 따라 주사제에 과민반응을 보일 수 있다. 환자의 상태가 호전되면 영양제 주사는 횟수와 용량을 줄이고 근본적인 치료에 집중해야 한다.

특히 심장질환이 있거나 고혈압 등 혈관 질환자는 영양제 주사를 통해 다량의 수분이 혈관으로 급격히 보충되면서 혈압 상승과 심장에 무리를 줄 수 있다. 환자에 따라 오히려 질환이 악화하거나 후유증이 발생할 가능성도 있어 각별한 주의가 필요하다.

영양제 주사는 문제가 없을 것이라는 오해로 여러 종류의 주사를 한꺼번에 맞는 경우가 있는데 중복성분이 과다 투여될 경우 일시적인 쇼크 등이 발생할 가능성이 있다.

또 소변으로 바로 배출되는 비타민B와 비타민C 같은 수용성 비타민과 비교해 지용성 비타민인 비타민A와 비타민D, 일부 미네랄 성분은 장기간 몸에 고농도로 축적되면 간, 신장 등 일부 장기 기능에 손상을 줄 수 있다.

울산엘리야병원 인공신장센터 정경민 과장(내과 전문의)은 "특별한 원인이 없이 일상에서 몸이 피곤하거나 기운이 없을 때 환자 스스로 영양제 주사를 맞으면 된다는 확신보다는 다른 원인 질환에 대해 의심을 할 필요가 있다"라며 "신속하게 병원을 찾아 정확한 원인과 진단을 받은 후에 수액 치료를 받아도 늦지 않기 때문에 증상만으로 무조건 영양 주사를 먼저 찾는 것은 삼가야 한다"라고 강조했다.

또 정 과장은 "평소 피로를 예방하고 건강한 생활을 유지하기 위해서는 먼저 균형 잡힌 식사를 하고 물을 자주 마시며 충분한 휴식을 가지는 것이 도움이 된다"라며 "평소 건강검진 등을 통해 자신의 건강 상태를 미리 알아두고 관리하는 것도 필요하다"라고 조언했다.





AD

영양의 불균형을 해소하고 건강을 지키기 위해 찾는 영양제는 반드시 권장 섭취량을 확인하여 과도한 섭취를 지양해야 한다. 또 영양제 주사를 맞거나 맞은 후에 평소와 다른 증상이 있다면 즉시 가까운 병원을 방문해 원인을 찾아 치료받는 것이 더 큰 후유증을 예방하는 길이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>