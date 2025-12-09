랩퍼 '제이지' 투자사, 한화운용과 5억 달러 'K컬처 펀드' 쏜다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국의 힙합 거장 제이지가 공동 설립한 마시펜

한화자산운용과 함께 마시펜 아시아 설립

세계로 확장할 잠재력이 큰 K컬처 기업에 투자

팝스타 비욘세의 남편이자 미국의 힙합 거장 제이지(JAY-Z)가 공동 설립한 글로벌 투자사 마시펜 캐피털 파트너스가 한화자산운용과 손잡고 5억달러(약 7300억원) 규모의 K컬처에 투자하는 펀드를 조성한다. 펀드 운용은 마시펜과 한화자산운용이 공동으로 설립하는 '마시펜 아시아'가 맡는다.

9일 자산운용업계에 따르면 김종호 한화자산운용 대표는 중동 최대 금융 행사인 '아부다비 금융 주간(ADFW) 2025'에서 로비 로빈슨 마시펜 최고경영자(CEO)를 만나 조인트벤처 설립과 관련한 양해각서(MOU)를 체결했다.

김종호 한화자산운용 대표와 로비 로빈슨 마시펜 최고경영자(CEO)가 중동 최대 금융 행사인 '아부다비 금융 주간(ADFW) 2025'에서 조인트벤처 설립과 관련한 양해각서(MOU)를 체결했다.

글로벌 소비재·브랜드 분야에서 전문성을 갖춘 마시펜은 문화적으로 영향력 있는 소비 브랜드에 전략적으로 투자하고 있다. 소비·문화 트렌드를 읽어 빠르게 브랜드로 연결하는 능력으로 글로벌 투자업계에서도 존재감을 키워왔다. 글로벌 파트너 네트워크를 통해 글로벌 시장 진출과 브랜드 론칭 전략 등을 조언할 역량도 갖춘 것으로 알려졌다. 마시펜의 공동 설립자 가운데 한명인 제이지는 음악 산업을 넘어 패션, 주류, 스포츠, 투자 분야에 걸쳐 기업가로서 뛰어난 성과를 거두며 '문화 기반 비즈니스' 모델을 상업적으로 확장해온 인물로 평가받는다.

마시펜은 한국을 비롯한 아시아 시장으로 본격 확장하기 위해 한화자산운용과 협력하기로 했다. 신설하는 마시펜 아시아는 문화적 공감대를 형성하고 전 세계로 확장할 잠재력이 큰 성장 단계 기업과의 파트너십을 모색한다. 아시아 전역에 걸친 다양한 펀드를 출시한다는 목표를 세웠다. 마시펜과 한화자산운용이 가진 글로벌 네트워크와 아시아 시장 구축 노하우의 결합은, 향후 한국 기업의 글로벌 진출을 촉진하는 '교량' 역할을 할 가능성이 크다. 펀드 자금은 기관투자가, 국부펀드, 고액 자산가 등을 대상으로 모집할 계획이다. 세계 무대에서 주목받는 K콘텐츠·K뷰티·K패션 등 K컬처 부문에 해외 민간 자본이 유입된다면 성장 속도가 더욱 빨라질 것으로 보인다.

한화자산운용은 이번 협약을 통해 아시아 라이프스타일·소비재 산업의 성장 흐름에 맞춘 전략적 성장 투자 모델을 공동으로 개발하는 역할을 맡는다. 아시아 시장에서 축적해온 기업 분석 역량과 투자 구조 설계 경험을 기반으로, 유망 기업의 글로벌 확장을 지원하는 핵심 성장 자본 파트너로 참여한다.

한화자산운용은 한국이 보유한 콘텐츠·뷰티·엔터테인먼트 등 K라이프스타일 분야의 글로벌 영향력에 주목하고 있다. 급성장하는 문화·소비재 생태계에서 유망 기업을 발굴하고 글로벌 자본과 연결해 한국과 아시아 기업의 스케일업을 돕는 새로운 투자 프레임워크를 구축하겠다는 전략이다.

김종호 한화자산운용 대표는 "글로벌 투자 플랫폼인 마시펜과 흥미로운 파트너십을 맺게 되어 기쁘다"며 "전례 없는 파트너십은 한화자산운용의 투자 노하우와 마시펜의 전문성을 활용해 동양과 서양을 연결하는 강력한 문화적 다리를 구축할 것"이라고 말했다. 이어 "글로벌 자산운용사로 도약하려는 한화의 미래 성장 목표와도 일치한다"고 덧붙였다.





로비 로빈슨 마시펜 CEO는 "한국은 미용, 콘텐츠, 음식, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 글로벌 트렌드에 영향을 미치는 아시아의 문화적 중심지"이며 "마시펜 아시아는 글로벌 트렌드의 속도를 정하는 선도적 브랜드의 신뢰받는 파트너가 될 것"이라고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

