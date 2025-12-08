본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국민의힘, 與 입법 강행에 총력 방어전…"어떤 법안이든 필버"

장보경기자

입력2025.12.08 18:01

시계아이콘01분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"위헌소송 방지법 추진 시, 위헌정당 해산돼야"
9일 본회의서 사법개혁안 등 필리버스터 예고

국민의힘은 본회의를 하루 앞둔 8일 더불어민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치법과 법왜곡죄 신설법 등 '사법개혁 법안' 총력 방어에 나섰다.

국민의힘, 與 입법 강행에 총력 방어전…"어떤 법안이든 필버" 송언석 국민의힘 원내대표가 8일 국회에서 열린 의원총회 및 이재명 정부 독재악법 국민고발회 '분야1. 사법부 파괴'에서 발언하고 있다. 2025.12.8 김현민 기자
AD

국민의힘은 이날 오전 10시30분부터 오후 4시30분까지 약 6시간 동안 '이재명 정권 독재 악법 국민고발회' 의원총회를 진행했다. 내란전담재판부 설치법과 법 왜곡죄 신설, 대법관 증원 및 법원행정처 폐지 등을 담은 법원조직법 개정안, 4심제 도입, 국회법 개정안(필리버스터 제한법) 등 각 법안의 문제점을 지적하고 질의응답하는 시간을 가졌다.


송언석 국민의힘 원내대표는 의원총회 모두발언에서 "민주당은 정기국회 마지막 날인 내일 악법들을 본회의에 전부 상정해 대한민국 헌정 기본 질서를 허물어뜨리는 법들을 강행 처리하겠다고 예고하고 있다"고 규탄했다. 그는 정부·여당을 겨냥해 "사리사욕과 당리당략으로 가득찬 정권에게 야당이 보일 리 없다"며 "파괴와 해체의 폭주를 '개혁'이니 '민주'니 '정상화'니 하는 그럴듯한 거짓말로 포장하고 있다"고 비판했다.


발제를 맡은 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 여당 주도의 내란전담재판부 설치법 추진을 두고 "이대로 가면 경기가 질 것 같아 게임 룰을 바꿔버리자는 것과 같다"며 "위헌 소지가 있다는 것을 대통령실도 인정했고, 민주당 의원총회에서도 논의했던 것 아니냐"고 꼬집었다.


장 교수는 "내란이 인정되기 위해서는 국토 참전이나 국헌 문란이 있어야 한다. 국토참전은 아니니 헌법상 기관의 기능을 무력화하는 게 문제가 되는데 그때 얘기됐던 것이 국회"라며 "국회와 관련해선 단순히 계엄군이나 경찰을 투입했다고 무력화한 건 아니지 않느냐"고 말했다.


이어 발제를 맡은 지성우 성균관대 법학전문대학원 교수는 내란전담재판부와 법왜곡죄 신설이 위헌성 논란으로 좌초될 경우 민주당이 대법관 증원과 재판소원제 추진에 시동을 걸 것이란 전망을 내놨다. 지 교수는 "내란특별재판부와 법왜곡죄는 플랜 A인데, 플랜 A는 성공할 리가 없다"며 "(플랜 A가) 실패하면 대법관 증원과 재판소원제로 돌려서 공격을 시작할 것"이라고 내다봤다.


그는 대법관 증원법에 대해 "대법관을 14명에서 26명으로 증원하면 두 명 빼고 이재명 정부에서 임명되는 초유의 일이 발생한다"며 "대법원 정원이 변동되면 사법부 독재 정치가 되고, 이는 국가 체제 개편으로 귀결돼 몰락의 길로 간다"고 주장했다. 4심제 도입을 두고는 "헌법재판소가 감당할 수 없는 소송에 휩싸이게 되고 사법체계 붕괴로 나타날 수 있다"며 "독일식으로 하려면 사전심사제도도 함께 도입해야 한다"고 강조했다.


이어 질의응답 시간에 장 교수는 조은희 국민의힘 의원이 내란전담재판부 설치법에 대한 정부·여당의 '위헌 소지 최소화 주장'의 의미를 묻자 "우스갯소리로 임신이거나 아니거나지, 조금만 임신이라거나 일부만 임신이란 건 없다"고 답했다. 그러면서 "위헌 소지를 최소화할 게 아니라 없애야 한다. 조금이라도 남아 있으면 털어버려야 한다"며 "내란전담재판부는 존재 자체가 위헌"이라고 비판했다.


민주당이 위헌법률심판이 제청되더라도 내란 재판이 중단되지 않도록 하는 '위헌소송 방지법'을 추진할 경우, 위헌정당으로 해산돼야 한다는 주장도 내놨다. 장 교수는 성일종 국민의힘 의원이 위헌소송 방지법에 대한 설명을 요구하자 "그게 진짜라면 민주당은 위헌정당으로 해산돼야 한다"고 목소리를 높였다. 지 교수도 "설마 입안까지 되지는 않을 것"이라며 "그런 아이디어가 당 밖으로 나온다는 것은 상당한 문제가 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

국민의힘은 9일 열리는 본회의에서 위헌 소지가 있다고 판단한 법안이 올라올 경우 모두 무제한토론(필리버스터)에 나설 계획이다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 의원총회 직후 기자들과 만나 "위헌 소지가 있는 것은 상정하지 않는 게 원칙"이라며 "어떤 법이 올라오든 내일부터 필리버스터를 진행한다"고 밝혔다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기