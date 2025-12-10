본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[금융현미경]"웬만한 건 풀렸다"…저축은행 M&A 재개·PF 정리 속도

문채석기자

입력2025.12.10 06:00

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 M&A 3건…저축은행 사태 이후 최다
자산 1조 미만 지방 매물 ‘라온’ 거래 긍정적
부실 PF 정상화 펀드 올해 2.5조원 처리
중앙회 부실채권 자회사 가세 시 정리 속도↑

올해 들어 저축은행 업계의 수익성과 건전성이 금융당국의 규제 완화 이후 개선 흐름을 보이고 있다. 내년에는 저축은행 인수합병(M&A) 시장의 활성이 이어지고 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정리 속도도 한층 빨라질 것이란 전망이 나온다. M&A는 변수 요인이 많아 단정하긴 어렵지만, 당국이 피인수 저축은행 대상을 넓힌 만큼 투자 심리 개선 효과가 확실하다는 평가다. 고정이하여신비율 등 건전성 지표가 개선되면서 부실 PF 정리 작업도 속도가 붙는 선순환 구조가 구축될 수 있다는 관측도 제기된다.


[금융현미경]"웬만한 건 풀렸다"…저축은행 M&A 재개·PF 정리 속도
AD
M&A 규제 완화…"4년 만에 가시적 성과, 지방 딜도 의미 커"
[금융현미경]"웬만한 건 풀렸다"…저축은행 M&A 재개·PF 정리 속도

저축은행 업계는 지난 8월 OK금융그룹의 상상인저축은행 인수 무산 직후에도 "M&A 거래가 제도 때문에 얼어붙었다고 보긴 어렵다"는 반응을 보였다. 약 3000억원 규모(당시 기준 역대 4위)의 대형 딜이 무산됐음에도, M&A 관련 규제 완화 폭이 컸던 만큼 후속 거래가 이어질 것이라는 기대가 적지 않았다는 의미다. 실제 OK딜 무산 3개월 만에 KBI그룹이 약 1000억원 규모로 상상인저축은행 인수 계약을 성사시키면서 업계의 기대감은 한층 커졌다.


애큐온저축은행, 페퍼저축은행, 상상인플러스저축은행 등이 유력 매물로 거론된다. 특히 애큐온저축은행은 애큐온캐피탈과 함께 묶일 경우 1조~1조4000억원대 매각도 가능할 것이란 평가가 나온다.


업계에선 지난 3월 금융위원회의 '저축은행 역할 제고방안' 정책 발표가 올해 3건의 M&A 성사에 큰 영향을 미쳤다고 보고 있다. 금융위 정책은 피인수 대상 범위를 확대하는 방식으로 규제를 완화한 게 특징이다. 금융위는 M&A 대상에 포함되는 그레이존(부실 징후) 편입 기준을 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 9% 미만에서 11% 미만(자산 1조원 이상은 12% 미만)으로 완화했다. 또한 M&A 허용 대상인 부실 저축은행 기준을 적기시정조치 대상에서 최근 2년 이내 자산건전성 계량지표 4등급 이하로 확대했다.

[금융현미경]"웬만한 건 풀렸다"…저축은행 M&A 재개·PF 정리 속도

올해 저축은행 M&A 거래는 2012년 저축은행 대규모 불법·부실 사태(저축은행 사태) 이후 가장 활발한 수준이다. 2012년 이후 발생한 M&A 9건 중 3건(33.3%)이 올해 성사됐다. 특히 업계는 KBI그룹 계열사 KBI국인산업이 약 60억원을 들여 라온저축은행을 인수한 사례에 주목한다. 적기시정조치를 받았던 데다 비수도권·자산 1조 미만 저축은행으로, 저축은행 사태 이후 비수도권 저축은행이 매각된 사례는 처음이다. 업계가 "금융위 완화 조치는 사실상 비수도권·1조 미만 저축은행 거래 활성화를 겨냥한 것"이라고 평가해온 점을 고려하면 의미가 크다는 분석이다.


업계 관계자는 "거래 규모, 건수, 피인수 저축은행의 자산 및 지역 분포 등을 종합하면 올해 M&A 성과는 단순한 숫자 이상의 의미가 있다"며 "대형 매물을 포함해 여러 저축은행의 크고 작은 딜이 내년에 성사될 것이란 기대가 커지고 있다"고 말했다.


건전성 지표 좋아져…NPL 처리회사 성과 늘듯
[금융현미경]"웬만한 건 풀렸다"…저축은행 M&A 재개·PF 정리 속도

금융위 정책은 업계의 부실 부동산 PF 처리 속도를 높여 건전성을 제고하는 데에도 긍정적 영향을 미쳤다는 평가다. 올해 저축은행의 수익성과 건전성은 부실 PF 정리 효과에 힘입어 확연한 회복세를 보이고 있다. 속도는 예년 대비 빠르진 않지만, 내년에는 저축은행중앙회 부실채권(NPL) 전문 자회사 'SB NPL 대부'가 본격 영업을 시작하는 만큼 처리 속도가 더 붙을 것이란 전망이 나온다.


업계는 3분기 말 기준 고정이하여신비율이 연초 대비 약 2%포인트 하락한 점을 긍정적으로 평가한다. 고정이하여신비율은 여신 건전성 분류(정상·요주의·고정·회수의문·추정손실) 중 고정 이하 비중을 뜻하며, 낮을수록 건전성이 우수하다. 연체율은 물론 당기순이익 등 수익성 지표와 직결된다.


저축은행 업계의 고정이하여신비율은 1분기 말 10.59%에서 3분기 말 8.79%로 1.8%포인트 하락했다. 같은 기간 연체율도 9%에서 6.1%로 2.9%포인트 떨어졌다. 수익성도 지난해 말 적자에서 올해 초 흑자 전환한 뒤 3개 분기 연속 개선되며, 1분기 말 440억원에서 3분기 말 4221억원으로 약 10배 증가했다.


업계에 따르면 저축은행중앙회가 주도한 1~6차 부실 PF 정상화 공동펀드를 통해 올해만 약 2조5000억원 규모의 부실 PF가 처리됐다. SB NPL 대부는 자산관리회사(AMC) 전환을 앞두고 있으며, 금융위도 관련 법령 개정을 신속히 추진할 계획이다. AMC로 전환되면 기존 장부가 기준 최대 1000억원까지 가능했던 부실채권 매입 한도가 사실상 사라져, 무제한에 가까운 부실채권 매입이 가능해진다. 자본금 대비 10배 매입 규정이 적용되지 않기 때문이다. 또한 저축은행 부실채권 추심 위탁 업무 권한도 확보해 수수료 수익이 늘고, 처리 역량도 강화되는 선순환이 기대된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "지방 경기 부진이라는 악재 속에서도 부실채권 전문 자회사 출범과 정상화 공동펀드 조성 등이 맞물리며 PF 부실 정리 속도가 점차 빨라지고 있다"며 "수익성도 중요하지만 내년에도 건전성 개선을 최우선 과제로 삼을 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기