美서 쿠팡 본사 상대로도 집단소송…"징벌적 손해배상"

회원 3000만명 이상의 개인정보가 유출된 쿠팡의 미국 본사를 상대로 한 미국 내 집단소송이 추진된다.

7일(현지시간) 한국 법무법인 대륜의 현지 법인인 미국 로펌 SJKP는 8일 뉴욕 맨해튼에서 기자회견을 열고 쿠팡을 상대로 징벌적 손해배상 소송을 미국 법원에 제기할 계획을 공개할 예정이라고 밝혔다.

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

대륜 측은 한국과 미국에서 동시에 소송을 추진할 계획이다. 미국 법원에 제기할 징벌적 손해배상 소송 원고를 일부 모집한 상태로, 기자회견을 통해 추가 모집한다는 계획이다.

앞서 쿠팡은 지난달 29일 고객 계정 약 3370만개 정보가 유출됐다고 밝혔다. 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등이 유출됐다.





2010년 설립된 쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨(Inc.)가 소유하고 있다. 쿠팡은 2021년 미 뉴욕증권거래소에 상장했다. 쿠팡 모회사 의결권의 70% 이상을 보유하고 있는 창업주 김범석 쿠팡 아이엔씨 이사회 의장은 서울에서 태어났으나 미국 시민권을 취득했다.





