카카오, 채널·매장관리 한번에…'카카오비즈니스 파트너센터' 통합

5일부터 31일까지 프로모션 진행

'카카오비즈 멤버십'도 출시

1만4900원으로 최대 40만원 혜택

카카오가 중·소상공인, 자영업자, 마케터 등이 이용하는 카카오비즈니스 관리 채널을 '카카오비즈니스 파트너센터'로 통합 개편했다. 카카오톡 채널, 카카오맵, 광고 등 다양한 카카오비즈니스 서비스를 한 곳에서 편리하게 관리할 수 있게 됐다.

카카오비즈니스 파트너센터는 ▲카카오비즈니스 관리자센터 ▲카카오톡 채널 관리자센터 ▲카카오맵 매장관리를 하나로 통합한 웹·모바일 서비스다. 하나의 센터 안에서 톡채널 운영과 고객 관리, 매장 관리, 광고 집행 및 성과 분석 등을 모두 처리할 수 있어 편의성이 높아졌다. 또한 맞춤형 대시보드를 제공해 운영 현황 확인과 일정 관리도 가능하다.

통합 개편을 기념해 오는 15일부터 31일까지 프로모션도 진행한다. 카카오비즈니스 신규 가입자가 비즈니스 채널을 개설하면 카카오쇼핑 포인트 1만원을 지급한다.

카카오는 상생 프로그램의 일환으로 '카카오비즈 멤버십'도 출시했다. 광고 및 마케팅, 매장운영, 식자재 구매 등 사업에 필요한 각종 혜택을 결합한 것이 특징이다.

멤버십 가입 시 매월 1만4900원으로 최대 40만원 상당의 혜택을 받을 수 있다. ▲카카오 광고 지원금 3만 원 ▲오케이포스 고객관리 메시지 발송비 1만 원 ▲레뷰 체험단 마케팅 62% 할인 ▲디너의 여왕 인플루언서 마케팅 6만원 할인 ▲포스피드 및 오터포스 배달 주문 프로그램 3개월 무료 및 비용 지원 ▲CJ프레시웨이 프레시엔 식자재몰 2만원 할인 쿠폰팩 혜택을 모두 제공한다.





황준연 카카오비즈니스도메인리더는 "중소상공인을 비롯해 다양한 사업자들이 카카오비즈니스를 통해 실질적인 성장을 이뤄나갈 수 있도록 다채로운 지원 방안을 고민하고 실행할 계획이다"라고 전했다.





