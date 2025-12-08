LGD, '업계 최초' 차량 사이버 보안 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디스플레이 업계에서는 처음으로 인증

프리미엄 OLED 시장·기술 리더십 강화

LG디스플레이가 디스플레이 업계 최초로 차량용 유기발광다이오드(OLED)에 대한 사이버 보안 인증을 획득했다. 소프트웨어중심차량(SDV) 시장을 선점할 기술 리더십을 강화했다는 평가다.

LG디스플레이는 차량용 OLED 신제품에 대해 글로벌 안전과학 검증기업 'UL솔루션즈'로부터 '자동차 사이버 보안 엔지니어링 국제 표준(ISO/SAE 21434)'을 획득했다고 8일 밝혔다. 해당 인증은 자동차의 개발·생산·공급·폐기 등 전 생애 주기에 대해 사이버 공격 위험을 관리하고 대응하기 위한 프로세스를 갖췄는지 검증하는 제도다. LG디스플레이의 인증 획득은 글로벌 자동차 보안 표준이 강화되는 흐름에 맞춰 대응 역량을 선제 강화하고 수주 경쟁력을 높인 것으로 평가된다.

이달 초 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 수여식에서 권극상 LG디스플레이 오토사업그룹장이 정륜 UL솔루션즈 한국지사장으로부터 '자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준(ISO/SAE 21434)' 인증서를 전달받고 있다. LG디스플레이

LG디스플레이는 디스플레이 개발 단계부터 해킹이 어렵도록 설계하고, 생산 단계에서 회로에 보안 강화 장치를 마련했다. 이번 인증을 통해 차량용 디스플레이 제품·기술 경쟁력은 물론, 안정적인 공급 능력과 사용자 안전을 위한 사이버 보안 역량까지 두루 인정받은 셈이다.

글로벌 자동차 산업이 SDV로 전환되면서 유럽에선 완성차 업체를 대상으로 자동차 보안 인증을 의무화하고 이를 부품 업계까지 확대하는 추세다. 특히 차량용 디스플레이는 소프트웨어와 운전자를 연결해주는 핵심 부품이라는 점에서 보안 인증에 대한 중요성도 주목받고 있다.





LG디스플레이는 사이버 보안 인증을 충족하는 차량용 OLED 신제품 개발·생산 체계를 활용해 차별화된 고객 가치를 창출하며 글로벌 수주 경쟁력을 한층 높여 나갈 계획이다. 권극상 LG디스플레이 오토사업그룹장은 "프리미엄 디스플레이 시장의 선두 위상을 강화하겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

