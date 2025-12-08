의정부·남양주·안산시, 올해 '화물운수 정책' 잘했다

경기 의정부시가 화물운수분야 시군평가에서 최우수 기관으로 선정됐다.
경기도는 화물운수분야 적극 행정 장려를 위해 화물자동차 운수사업 등록·관리, 임시주차장 조성, 불법행위 단속, 특수시책 발굴 등 7개 분야에 걸쳐 31개 시군의 연간 업무 추진 성과를 종합적으로 평가해 최우수 기관 1곳과 우수기관 2곳을 선정했다고 8일 밝혔다.
의정부시는 ▲군부대 유휴부지를 활용한 임시주차장 조성 ▲영업용 화물차 차고지 설치기간 만료 알림제 운영 ▲유가보조금 부정수급 의심자 합동점검 협력 등 현장 중심의 대응 역량에서 높은 평가를 받았다.
남양주시와 안산시는 우수기관에 선정됐다.
이번 평가 상위 지자체 소속 담당 공무원 6명은 도지사 표창을, 화물운송 종사자 13명과 관련 협회 등 5개 단체는 도정 협력 공로를 인정받아 표창을 받는다.
김기범 경기도 철도항만물류국장은 "올해 처음 마련된 화물운수분야 시?군 평가는 화물운수 행정의 전문성과 실행력을 높이는 데 크게 기여했다"며 "2026년 정책 추진의 기초 자료로 적극 활용하겠다"고 말했다.
