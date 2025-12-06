[내일날씨]전국, 포근한 겨울날씨…서울 낮 최고 12도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 7일 전국적으로 추위가 누그러지면서 낮 기온이 크게 오르겠다.

6일 기상청에 따르면 7일 아침 최저기온은 영하 4도~8도, 낮 최고기온은 8~17도로 예보됐다. 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

특히 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 벌어져 급격한 기온 변화가 있을 것으로 전망된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 3도 △인천 5도 △수원 2도 △춘천 0도 △강릉 5도 △청주 3도 △대전 4도 △전주 5도 △광주 3도 △대구 0도 △부산 8도 △제주 11도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 12도 △인천 11도 △수원 13도 △춘천 9도 △강릉 14도 △청주 14도 △대전 14도 △전주 15도 △광주 15도 △대구 15도 △부산 16도 △제주 19도로 예상된다.

전국에 구름이 많은 가운데 오전 경기내륙과 충청권 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠다.

당분간 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조할 것으로 예상돼, 건조특보가 발효된 강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안, 대구, 일부 경남권은 각종 화재 예방에 유의해야 한다.





미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

