"우리 부부 사이 문제 없어"…美 부통령, '가정 위기설' 일축

밴스,"결혼반지 잊은 것도 해프닝일 뿐"

JD 밴스 미국 부통령이 가정 위기설을 부인하며 아내와의 견고한 관계를 자랑했다.

5일(현지시간) CNN에 따르면 밴스 부통령은 이날 NBC뉴스 인터뷰에서 최근 확산한 부인 우샤 밴스와의 불화설에 대해 "소셜미디어(SNS)의 반응이 그냥 우스웠다"고 말했다. 그러면서 "우리의 관계는 어느 때보다도 견고하다"고 강조했다.

JD 밴스 부통령의 부인 우샤 밴스 여사가 최근 공식 석상에서 결혼반지를 착용하지 않으면서 두 사람은 이혼설에 휩싸였다.

JD 밴스 미국 부통령이 연설하고 있다. AFP 연합뉴스

논란은 지난달 19일 우샤 여사가 멜라니아 트럼프 여사와 함께 노스캐롤라이나주 잭슨빌의 해병대 훈련 시설인 캠프 러전을 방문했을 때 우샤 여사의 왼손 약지에 반지가 없는 게 목격되면서 시작됐다. 이는 최근 밴스 부통령과 관련된 일련의 상황과 발언들과 맞물려 온라인 등에서 상당한 화제가 됐다.

앞서 밴스 부통령은 총기 테러로 숨진 미국 보수 활동가 찰리 커크의 부인인 에리카 커크와 '터닝 포인트 USA' 행사 무대 위에서 포옹하는 모습으로 구설에 오른 바 있다. 당시 에리카가 "죽은 남편과 밴스 부통령이 닮았다"고 말한 뒤 나눈 포옹이 지나치게 친밀해 보인다는 주장이 제기됐다.

J D 밴스 미국 부통령의 배우자인 우샤 밴스가 지난달 19일 노스캐롤라이나주 잭슨빌의 해병대 기지에서 연설을 하고 있다. AFP 연합뉴스

밴스 부통령이 가톨릭 신자인 반면 인도 이민자 가정 출신인 우샤는 힌두교도라는 점도 불화설의 재료가 됐다.

결혼반지 논란에 대해 밴스 부통령은 부인이 행사 참석 전 관저에서 샤워한 뒤 반지를 잊고 간 것뿐이라고 해명했다. 우샤 여사 측은 성명을 통해 "그녀가 세 아이의 엄마로서 설거지를 많이 하고 아이들을 자주 씻기다 보니 때로는 반지 끼는 것을 깜빡하곤 한다"며 단순한 실수였다고 밝혔다.





예일대 로스쿨 동기로 만나 2014년 결혼한 두 사람은 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 우샤는 대법관 재판연구관, 유명 로펌 변호사 등으로 법조계 경력을 쌓았고, 남편이 부통령이 되자 변호사 일을 접고 내조를 시작했다. 밴스 부통령은 저서 '힐빌리의 노래'에서 아내를 "나의 영적 인도자이자 유전적 기적"이라고 치켜세웠다.





