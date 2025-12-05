방미통위, 류신환 위원장 직무대행 체제 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신임 위원장 정식 임명 전까지 대행

"중립성 유지·이용자 보호·산업 진흥"

방송미디어통신위원회가 5일부터 류신환 비상임위원의 방미통위원장 직무대행 체제에 들어갔다. '위원장이 직무를 수행할 수 없을 때는 부위원장과 위원회가 정한 위원 순으로 직무를 대행한다'는 규정의 방미통위 설치법 6조에 따른 것이다.

류신환 방송미디어통신위원장 직무대행. 대통령실 제공

류 대행은 김종철 방미통위원장 후보자가 인사청문회를 거쳐 임명되기 전까지 직무를 대행할 것으로 예상된다.

류 대행은 이날 오후 정부과천청사 출근길에 기자들과 만나 "신임 위원장께서 인사청문회를 거쳐 정식으로 임명되기 전까지 위원회가 정상적으로 기능할 수 있도록 사무처와 잘 협의해 현안들을 챙기겠다"고 말했다.

이어 "개인적으로 굉장히 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "방미통위가 정치적 중립성과 독립성을 유지하면서도 이용자 보호와 미디어 산업 진흥에 두루 기여할 수 있도록 애쓰겠다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 자신을 비상임위원으로 위촉한 배경에 대해서는 "따로 말씀은 없었지만, 정치적 중립성과 독립성을 지키면서 방미통위 본연의 임무에 충실하라는 취지라고 생각한다"고 전했다.

류 대행은 위원회의 온전하고 신속한 구성을 가장 큰 현안으로 꼽았다. 그는 "7인 위원 합의제로 운영되는 기관이기 때문에 위원장 임명과 더불어 조속히 위원을 모실 수 있기를 기대한다"고 말했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 오는 16일 김 후보자에 대한 인사청문회를 진행한다. 김 후보자와 류 대행을 제외한 나머지 위원 5명에 대해서는 더불어민주당과 국민의힘이 각각 2명, 3명을 추천한다.





한편, 이날 류 대행 체제가 가동되면서 지난 10월 방미통위 출범 이후 약 두 달간 이어진 반상권 대변인(국장급)의 위원장 직무대리는 종료됐다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

