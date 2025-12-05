"돈 찾아올게요" … 금은방 손님인 척 금반지 낀 채 달아난 50대 구속송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금은방에서 손님인 척 금반지를 착용한 채 그대로 도주한 50대가 경찰에 붙잡혀 구속됐다.

경남 창원서부경찰서는 50대 남성 A 씨를 구속송치했다고 5일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 11월 20일 오후 1시 56분께 창원시 의창구의 한 금은방에서 160만원 상당의 금반지 1점을 훔쳐 도주한 혐의를 받는다.

그는 금반지를 살 것처럼 자신의 손가락에 끼운 뒤 현금을 찾아 돌아오겠다며 주인에게 빈 가방을 맡기곤 금은방을 나가 그대로 달아났다.

금은방 주인 70대 여성 B 씨는 한참이 지나도록 A 씨가 돌아오지 않자 경찰에 신고했다.

경찰은 A 씨의 인상착의를 확보해 의창구 일대에 귀금속 절도 홍보 활동을 하다 지난 2일 오후 2시께 다른 금은방에 있던 A 씨를 발견하고 긴급체포했다.

경찰 조사에서 A 씨는 직업이나 일정한 주거지 없이 생활해 왔으며 생활비를 마련하고자 이같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

훔진 금반지는 처분해 생활비로 사용한 것으로 전해졌다.





경찰은 A 씨를 구속송치하고 여죄가 있는지 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

