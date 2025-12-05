전남도-전남교육청 '동맹' 강화…AI·청소년 교육 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육행정협의회서 핵심 현안 논의

실질 협력 확대…'전남형 교육 동반체제' 구축

지역인재 육성 방안 공동 모색 노력도



전남도교육청과 전남도가 전남의 미래 경쟁력 강화를 위한 실질적 협력 확대에 속도를 내고 있다.

전남도교육청은 전남도와 5일 김대중 전남교육감과 김영록 전남지사, 양측 주요 간부들이 참석한 가운데 간담회를 개최했다고 밝혔다. 양 기관은 '2025 전라남도 교육행정협의회' 안건과 지역 교육 협력 과제를 두고 심도 있는 논의를 진행했다.

또한 단순한 업무 협의를 넘어 지역의 내일을 함께 설계하는 실질적 동반자 관계로 협력 범위를 넓혀가고 있다는 데 뜻을 모았다.

협의한 안건은 ▲2026년도 교육비특별회계 지방자치단체 법정전입금 세출예산 ▲전남 청소년 역사 유적지 탐방 지원 ▲장애 아동·청소년 성 인권 교육 공동 추진 ▲수학여행·현장체험학습의 2026여수세계섬박람회 연계 협조 ▲지역인재육성지원사업 운영 방안 등이다.

김대중 교육감은 "어려운 지방 재정 여건 속에서도 교육 협력 사업을 흔들림 없이 지원해주는 전라남도에 감사드린다"며 "AI 인재양성 중심의 교육 전환, 지역 활력 회복, 인구 문제와 같은 전남의 난제를 함께 해결해 나가겠다"고 말했다.

김영록 지사는 "지자체와 교육청의 동반자적 협력이야말로 지역이 급변하는 교육 환경 속에서 살아남고 미래를 준비하는 가장 큰 힘"이라며 "앞으로도 학생 성장과 지역 발전을 이끌 실질적 협력 사업을 지속해서 발굴해 추진하겠다"고 밝혔다.





한편, 전남교육행정협의회는 전남도와 전남도교육청이 2012년부터 운영해 온 대표 협력체제로, 미래 인재 육성, 교육 여건 개선, 지역 상생을 위한 정책 논의의 핵심 플랫폼으로 자리 잡고 있다.





