평택항만공사, 부패방지경영시스템 인증 획득

경기평택항만공사가 공정하고 투명한 조직문화 정착을 위해 '부패방지경영시스템(ISO 37001)' 인증을 획득했다.

평택항만공사는 5일 평택항 마린센터에서 부패방지경영시스템 국제표준 ISO 37001 인증서 수여식을 개최하고, 국제 수준의 반부패 경영체계를 공식적으로 인정받았다고 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 국제적 반부패 경영시스템 표준으로, 조직 내 부패 발생 가능성을 체계적으로 예방·감지·대응하기 위한 관리 기준을 포함하고 있다.

경기평택항만공사가 5일 부패방지경영시스템 국제표준(ISO 37001) 인증을 획득했다. 경기평택항만공사 제공

이번 인증 획득은 공사가 그동안 추진해 온 윤리·청렴 경영 강화 노력의 성과로서, 공정성과 투명성을 핵심 가치로 하는 경영 의지를 대내외적으로 확인한 의미가 있다.





김금규 평택항만공사 사장직무대행은 "이번 ISO 37001 인증은 우리 공사가 더욱 신뢰받는 조직으로 도약하기 위한 중요한 기반"이라며 "다양한 신규 사업 추진으로 부패발생 위험이 커진 상황에서도 부패행위를 원천 차단하고 투명한 업무환경을 구축하기 위해 전 직원이 한마음으로 제도와 문화를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.





