전승일 광주 서구의장, 광주시국공립어린이집연합회 '감사패'

전승일 광주 서구의회 의장은 지난 4일 광주시국공립어린이집연합회 서구지회로부터 영유아보육사업 발전에 기여한 공로로 감사패를 받았다고 5일 밝혔다.

전승일 의장. 전승일 의원실 제공

이번 감사패는 전 의장이 평소 남다른 사명감과 투철한 봉사 정신으로 지역의 보육환경 개선을 위해 꾸준히 힘써온 노력을 인정해 서구지회에서 감사의 뜻을 전한 것이다.

특히 국공립 어린이집의 안정적 운영과 보육 품질 향상을 위해 지속적으로 관심을 갖고 정책적 지원을 펼쳐온 점을 높이 평가해 감사패를 전달했다.

전 의장은 그동안 보육 현장의 의견을 적극적으로 청취하며 영유아와 학부모가 안심할 수 있는 보육환경 조성에 여러 방면의 노력을 기울여 왔다.

이러한 활동은 지역사회 보육 서비스의 질적 향상과 아이들의 건강한 성장 환경 마련에 소중한 밑거름이 돼왔다는 평가를 받고 있다.





전승일 의장은 "우리 아이들이 안전하고 건강하게 자랄 수 있는 보육환경을 만드는 것은 지역사회의 가장 중요한 과제 중 하나다"며 "앞으로도 보육 교직원, 학부모 등 현장의 목소리를 더욱 세심하게 살피며 서구의 보육 서비스 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

