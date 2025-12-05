부산진해경제자유구역청, 2026년도 기반시설사업 국비 252억원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보배복합지구 간선도로 개설공사 등 6개 사업



전년 대비 2배↑, 경제자유구역 기반시설 확충

부산진해경제자유구역청(BJFEZ, 청장 박성호)이 2026년도 기반시설 사업을 위한 국비 252억원을 최종 확보하며 개발 프로젝트에 확실한 동력을 얻게 됐다.

전년 130억원 대비 약 2배 정도의 재정 확대로 경제자유구역 기반시설 확충 사업의 속도를 크게 끌어올릴 분기점이 될 것으로 기대하고 있다.

경자청은 이번 국비 확보로 경제자유구역 활성화를 위한 기반시설 확충, 접근성 개선을 위한 지역 교통망 정비, 부산항 신항과 경제자유구역 물동량 수송 효율화 등 주요 과제를 안정적으로 추진할 수 있게 됐다.

주요 국비확보 사업내역은 ▲BJFEZ 북측진입도로 100억원 ▲명지지구(2단계) 간선도로 확장 10억원 ▲두동지구 진입도로 10억원 ▲보배복합지구 간선도로 53억원 ▲웅동지구 진입도로 32억원 ▲웅동지구 북측간선도로 47억원이며, 총 6개 기반시설 사업에 총 252억원의 국비가 투입된다.

특히, 만성 정체로 통행불편을 겪고 있는 서부산권의 교통개선과 원활한 물류수송, 부산∼경남 접근성 강화 등을 위한 서낙동강 횡단교량(가칭 장낙대교) 건설사업인 BJFEZ 북측진입도로에 국비 100억원을 확보해 본격적인 공사추진이 가능하게 됐고, 부산항신항과 진해신항의 배후 복합물류거점 조성을 위해 추진 중인 보배복합지구 간선도로에 국비 53억원을 확보해 2026년 상반기 공사착공 등 사업추진에 속도를 낼 것으로 기대된다.

또 부산과 경남을 연결하는 주요 교통·물류망이 확충되면 부산항신항에서 발생하는 물동량이 보다 원활하게 처리됨에 따라 광역경제권의 연계가 강화돼 지역 산업 전반의 경쟁력이 한층 높아지고, 국내·외 기업의 투자유치를 촉진할 것으로 기대되며, 경제자유구역 전반의 활성화로 이어질 것이라는 분석이다.





박성호 청장은 "확보된 예산은 부산·진해 경제자유구역을 동북아 물류중심지로 육성하기 위한 핵심 기반 사업에 투입될 예정"이라며 "사업의 원활한 추진을 통해 지역 경제 활성화와 국가 경제력 제고까지 연결되는 실질적 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

BJFEZ 북측진입도로 개설 조감도.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

