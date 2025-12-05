부산과학기술고등교육진흥원, 산업통상부장관 기관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 과학기술 기반 산업육성



R＆D 혁신체계 구축 성과 인정

부산시 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)이 지역 산업 진흥에 기여한 공로를 인정받아 산업통상부장관 기관 표창을 받았다.

부산과학기술고등교육진흥원이 산업통상부장관 기관 표창을 받고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

이 수상은 전국 최초로 '부산 연구산업진흥단지(센텀)' 지정을 끌어낸 점을 비롯해 부산시 과학기술 중장기 발전전략 수립, 3년 연속 선도연구개발 지원단 선정, 부산시 R＆D 주간 개최를 통한 지역 과학기술혁신 역량 강화, 지역 단위 R＆D 투자 시스템 구축 등 다양한 분야에서의 성과가 종합적으로 인정된 결과다.

올해 개원 10주년을 맞은 BISTEP은 부산의 주요 현안을 중심으로 정책연구와 기획을 수행하며 관련 부서와의 협업을 강화해왔다. 그 결과 다수의 연구성과가 부산시 정책 및 투자방향 수립에 반영되는 실질적 성과로 이어졌다.

특히 전국에서 유일하게 구축된 '정책-투자방향-예산배분-평가'가 연계된 지역 단위 R＆D 전주기 투자체계를 안정적으로 운영하며, 시 주도의 성과 중심 제도 실효성을 입증했다.

또 전국 최초로 지정된 부산 연구산업진흥단지의 전담기관으로서 주문연구기업의 연구개발 지원, 특허 및 기술이전, 고용창출 등을 뒷받침하며 디지털 융합 연구산업 생태계 기반 마련에도 힘써왔다. 2024년부터는 부설기관인 부산라이즈혁신원을 신설해 부산형 RISE 체계를 구축하고, 지역과 대학의 동반성장을 통한 혁신 생태계 조성에 속도를 내고 있다.





김영부 원장은 "이번 표창은 부산의 혁신역량 강화를 위해 함께 노력한 지역 기업, 대학, 연구기관 모두의 성과"라며 "과학기술 정책, R&D 관리체계, 연구산업, 고등교육을 하나의 흐름으로 엮어 지역 기업이 성장하고 양질의 일자리가 늘어나는 지속 가능한 산업 진흥 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

