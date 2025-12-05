BNK금융, '스포츠 사회공헌' 슛!… 여자농구 저변 확대 이끈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK썸 여자프로농구단 핵심 선수 김소니아 선수 인터뷰



"지역 사랑의 가치와 맞닿아, 다양한 사회공헌 이어갈 것"

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 단순한 후원을 넘어선 '스포츠 사회공헌'의 새 지평을 열고 있다.

BNK금융그룹은 지역 여성 스포츠 활성화와 프로농구단 지원을 통해 부산·경남 대표 스포츠문화 후원 기업으로 자리매김하고 있다.

특히 BNK썸 여자농구단을 통해 지역 청소년 스포츠 꿈나무 발굴, 여성프로스포츠 저변 확대, 지역민 참여형 스포츠 프로그램 운영 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

"기본으로 돌아가 팀을 이끄는 것이 제 역할입니다" BNK썸 여자프로농구단의 핵심 선수 김소니아가 BNK금융그룹의 지원 속에 성장해가는 팀의 분위기를 전했다.

김소니아는 "개인 경기력에는 아쉬움이 남지만, 턴오버를 줄이고 팀을 더 강하게 이끄는 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.

BNK금융그룹 BNK썸 농구단 김소니아 선수.

현재 팀 전술 속에서 자신의 역할에 대해 그는 "리바운드와 코트 리더십이 가장 중요한 임무"라며 "경기 흐름을 안정시키는 역할을 책임감 있게 수행하고 싶다"고 말했다.

슬럼프 극복 비결에 대해선 "잠시 자신을 분리하고 단순하게 돌아가는 것, 그리고 다시 제 경기를 보며 제가 잘하는 부분을 되찾는 것"이라고 설명했다.

김소니아는 팬들에 대한 감사도 전하며 "항상 뜨겁게 응원해주셔서 감사드린다. 앞으로도 변함없는 사랑 부탁드리고, 저희는 최선을 다해 더 멋진 경기로 보답하겠다"고 말했다.





BNK금융그룹 관계자는 "김소니아 선수와 BNK썸이 보여주는 열정은 BNK가 지향하는 도전 정신과 지역 사랑의 가치와 맞닿아 있다"며 "앞으로도 팬들과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

