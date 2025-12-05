케어링, 가수 정동원과 '우수 요양보호사 간담회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수 요양보호사 20여명에 감사장·선물 전달

케어링은 지난 3일 서울 강남구 소재 앙트레블에서 우수 요양보호사 간담회를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 연말을 맞아 케어링 소속 우수 요양보호사 20여명을 초청해 한 해 동안의 노고를 격려하고, 요양보호사의 자부심과 소속감을 높이기 위해 마련됐다. 행사는 ▲요양보호사 헌정 영상 시청 ▲요양보호사 공동 선언식 ▲우수 요양보호사 감사장 및 선물 전달 ▲지점별 자율 간담회 순으로 진행됐다.

지난 3일 서울 강남구 소재 앙트레블에서 케어링 우수 요양보호사 간담회에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 케어링

행사에는 김태성 케어링 대표와 임직원을 비롯해 전속 모델인 가수 정동원이 참석했다. 지난 3년간 케어링의 모델로 활동해 온 정동원은 이날 우수 요양보호사 수상자들에게 직접 감사장을 수여하기 위해 재능 기부로 참여했으며, 요양보호사를 응원하는 공동 선언식을 함께했다.





김태성 대표는 인사말에서 "현장에서 헌신하고 계신 요양보호사 선생님들께 감사의 마음을 전하기 위해 이번 행사를 준비했다"라며 "앞으로도 요양보호사분들이 본인의 일에 자부심을 가지고 일하실 수 있도록 업무 환경을 개선하고, 네트워킹을 강화할 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 선보이겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

