하나금융, '트래블로그' 가입자 수 1000만 돌파

환전액 5.4조원…금융권 여행 플랫폼 중 최다금액 기록

해외 체크카드 시장점유율 34개월 연속 1위 달성

함영주 회장"5000만의 트래블로그 될 때까지 지원할 것"

5일 오전 하나은행 을지로 본점에서 열린 '트래블로그 서비스 1000만 돌파' 기념행사에 참석한 함영주 하나금융그룹회장(앞줄 왼쪽에서 네 번째)이 이호성 하나은행장(앞줄 왼쪽에서 세 번째), 성영수 하나카드 사장(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)을 비롯해 임직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 국내 해외여행 대표 플랫폼인 '트래블로그' 서비스 가입자가 1000만명을 돌파했다고 5일 밝혔다.

2022년 7월18일 출시한 트래블로그는 11개월 만에 100만, 22개월 만에 500만에 이어 41개월 만에 1000만명(12월1일)을 돌파하며 대한민국 대표 해외여행 플랫폼으로 자리 잡았다.

트래블로그는 하나금융그룹의 생활금융 플랫폼인 '하나머니' 앱에서 58종 통화가 무료 환전되고, 해외 결제·이용 수수료 없이 전 세계 어디서나 이용 가능한 서비스다. 하나은행과 하나카드, '하나머니'의 협업을 통한 그룹 디지털 역량의 집합체다.

트래블로그는 금융권 최초로 ▲무료 환전(환율우대 100%) ▲해외 결제·이용 수수료 면제 ▲해외 ATM 인출 수수료 면제 등을 시장에 표준으로 정착시켰다.

또 국내 5대 금융사 중 처음으로 글로벌 결제 네트워크 브랜드인 '마스터·비자·유니온페이'와 제휴된 트래블로그 카드를 출시했으며, 혁신금융서비스 지정을 받아 통화별 한도(200만원→300만원)를 확대하고, 외화 무료송금 서비스를 실시하고 있다.

하나금융그룹 '트래블로그'의 환전금액은 총 5조4000억원(12월4일 기준)을 넘기며, 국내 금융권 환전 플랫폼 중 최다 금액을 기록했으며, 1000만 손님의 선택으로 해외 체크카드 시장점유율은 34개월 연속 1위를 달성 중이다.

함영주 하나금융그룹 회장은 그룹 임직원들과 '트래블로그 1000만 돌파' 축하 자리에서 1000만 번째 손님을 초청해 감사한 마음의 선물로 '여행지원금' 200만 하나머니를 증정했다.

함 회장은 "'트래블로그'는 24시간 365일 모바일 환전으로 현금 없는 해외여행을 선도하며, 합리적 소비와 경험의 가치를 중시하는 요즘 세대에 딱 맞는 해외여행 필수품이 됐다"며 감사 인사를 전했다.





이어 "트래블로그의 핵심 콘텐츠는 환전(하나은행)과 결제(하나카드)로 하나금융그룹이 가장 잘할 수 있는 영역으로, 1000만의 여정은 감동과 감사의 연속이었다"며 "앞으로도 차별화된 가치와 최고의 손님 경험으로 대한민국 5000만의 트래블로그가 될 때까지 그룹의 역량과 지원을 아끼지 않겠다"고 포부를 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

