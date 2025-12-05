[날씨]일부 지역 오전까지 눈·비…빙판길 주의

미세먼지 농도 '좋음'
금요일인 5일 전국이 대체로 맑겠다.
기상청에 따르면 오전까지 전라도 등 일부 지역엔 눈이나 비가 흩날리겠다. 울릉도·독도에 5∼10㎝ 눈 또는 5∼10㎜ 비가 내리겠으며, 전북 서해안·동부, 광주·전남 서부에도 0.1㎝ 미만 눈 또는 0.1㎜ 미만 빗방울이 흩날리겠다. 전날부터 내린 눈과 비로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다.
주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -5.7도, 인천 -4.5도, 수원 -6.0도, 춘천 -6.1도, 강릉 -1.8도, 청주 -4.5도, 대전 -4.5도, 전주 -1.7도, 광주 1.6도, 제주 8.7도, 대구 -0.6도, 부산 2.3도, 울산 0.8도, 창원 2.0도 등이다. 낮 기온은 1∼9도로 예보됐다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼3.5m다.
