본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

위험·사고·생명, 입구에 답이 있었다… 안전보건 베테랑 공흥두 이야기

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.04 17:33

시계아이콘02분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

30년 넘는 산업안전 분야 전문가의 메시지

'입구론:예방으로 가는 산업안전의 길' 출간

길을 떠나려 할 때는 사고를 염두에 두지 않았다. 일을 시작하기 전에는 그 일의 위험을 생각하지 않는다. '입구론'. 책은 제목부터 심상치 않은 메시지를 던졌다.


산업재해를 둘러싼 한국 사회의 오래된 질문은 한 문장으로 수렴한다. "사고를 정말 피할 수 없었던가."


30년 넘게 산업안전 최전선에서 일해온 공흥두 안전교육기관(대한창조안전원) 대표가 이 질문에 대한 답을 한 권의 책으로 정리했다.


신간 '입구론: 예방으로 가는 산업안전의 길'에서 그는 산업재해를 줄이는 유일한 해법은 "사후 조치가 아닌 사전 차단"이라는 메시지를 또렷하게 건넨다.


대한민국 산업안전의 현주소를 다층적으로 짚어낸 책이 나왔다. 안전보건 분야 베테랑 경륜을 지닌 공흥두 안전교육기관 대표가 펴낸 신간 '입구론: 산업안전의 해법'은 산업재해를 '사후 처리'가 아닌 '사전 예방'으로 인식해야 한다는 메시지를 정교하게 풀어낸다.


그는 머리말에서 "사고는 피할 수 있느냐는 질문은 결국, 우리가 언제부터 안전을 시작할 것인가라는 물음과 같다"고 적었다.

위험·사고·생명, 입구에 답이 있었다… 안전보건 베테랑 공흥두 이야기 공흥두 대한창조안전원 대표.
AD

공 대표는 ROTC 장교 복무를 마친 뒤 노동부 산하 공공기관인 안전보건공단에 입사해 창원·부산·경남 지역의 주요 사업장을 두루 관리하며 사고 원인 조사, 위험성평가, 감독행정, 자문 업무를 오랫동안 맡았다.


산업현장이 어떻게 사고로 이어지는지, 어떤 위험이 반복되고, 왜 같은 비극이 구조적으로 재생산되는지 가장 가까운 곳에서 지켜본 인물이다. 그는 오랜 경험 끝에 "산업안전은 결국 입구에서 시작된다"는 원칙에 도달했다고 말했다.


책 제목이기도 한 '입구론'은 위험을 찾아내는 '입구'를 정의하고, 그 입구를 통제해 사고 발생 가능성을 크게 낮출 수 있다는 개념이다.


공 대표는 "사고는 결과가 아니라 과정의 마지막 페이지일 뿐"이라며 "그 전 단계에서 이미 수십번의 신호가 나타나지만 우리는 그중 상당수를 놓친다"고 서술한다.


책은 총 3부 11장으로 구성된다. 1부에서는 산업안전의 개념과 국내 산업재해 구조를 간결하면서도 현실감 있게 정리한다. 산업재해 통계의 흐름, 국내 산업안전 제도의 특징, 사고 조사의 구조적 한계를 다루며 "감독·보상 중심의 오랜 체계가 예방 행정을 약화시켰다"라고 지적한다.


2부에서는 산업현장에서 실제로 적용되는 예방 시스템을 소개한다. 위험성평가 제도의 근본 취지, 공정안전관리(PSM)의 핵심 요소, 중소기업의 예방 역량을 키우기 위한 전략 등을 다뤘다.


그는 "중소기업은 안전할 여력이 없는 것이 아니라, 안전할 수 있게 도와주지 못한 구조에 놓여 있다"고 강조한다.


3부에서는 안전문화, ESG 경영, 디지털 전환 등 산업안전의 미래를 조망한다. 특히 AI·IoT 기반의 예방 솔루션이 등장하면서 안전 패러다임이 근본적으로 변하고 있다는 점에 주목한다.


책 곳곳엔 굵직한 재난사례도 등장한다. 성수대교 붕괴, 삼풍백화점 붕괴, 구의역 스크린도어 사고까지. 저자는 "모든 대형 참사에는 반드시 사전에 경고가 있었다"고 말한다. 누락된 점검, 무시된 절차, 과도한 외주화, 위험의 외면 같은 균열이 입구에서 차단되지 못했기 때문에 재난으로 이어졌다는 것이다.


저자의 문제의식은 단순한 비판에 머물지 않는다. 그는 공단에서 경남동부지사장, 부산광역본부장 등을 지내며 현장과 행정의 간극을 줄이기 위해 다양한 시도를 했다.


"감독과 지원은 대립하는 개념이 아니다"라고 강조하며, 감독 행정도 예방을 중심에 둘 때 더 효과적으로 작동한다는 점을 여러 사례를 들어 설명한다. 산업안전기사 취득, 서울대 행정대학원 공공리더십 과정 수료, 글로벌 기업 자문 수행 등 그의 경력이 책의 분석에 힘을 더한다. 현재 그는 안전교육기관인 대한창조안전원 대표이자 디지털 안전 솔루션 기업 마엇의 총괄고문으로 활동하며 기술 기반 안전 혁신에도 관심을 이어가고 있다.


S-OIL·한화오션·GS건설·한화건설·동국씨엠·신화철강 등 글로벌 기업의 안전경영 분야 위원으로 활동하고 있다. 또 여러 건설회사와 금속 화학업계 중견기업의 자문 및 고문으로 뛰고 있다. LH·한국환경공단·부산항만공사·국토정보공사·부산교통공사·경남신용정보재단 등 공공기관도 그의 손길에 도움받고 있다.

위험·사고·생명, 입구에 답이 있었다… 안전보건 베테랑 공흥두 이야기 공흥두 저 입구론.

공 대표는 서문에서 "안전은 규제나 의무 이전에 우리가 사랑하는 사람에게 하루를 온전히 돌려보내기 위한 약속"이라고 적었다. 그는 "사고가 난 뒤에는 어떤 조치도 온전한 해결책이 될 수 없다. 예방은 비용이 아니라 생존 전략이며 대한민국 산업현장이 세계 수준으로 도약하기 위해 가장 먼저 갖춰야 할 경쟁력"이라고 힘준다.


출판사 측은 이번 책이 현장 전문가뿐 아니라 기업 경영자, 공공기관 종사자, 정책 담당자, 일반 독자까지 폭넓게 읽힐 수 있도록 구성됐다고 평가했다. 산업안전이라는 전문 분야를 다루면서도 서술은 담백하고 현장 사례와 구조적 분석이 균형을 갖춰 이해를 돕는다는 뜻이다.


한국 사회는 매번 사고가 터질 때마다 원인을 찾아 나서지만 시간이 지나면 또 같은 사고가 반복되는 악순환을 겪어왔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

공흥두 대표는 이 책에서 "지금 우리 사회는 사고 이후의 복구가 아니라 사고 이전의 조기 차단이라는 관점으로 전환해야 한다"고 강조한다. 그의 '입구론'은 산업안전이라는 기술적 영역을 넘어 한국 사회의 오래된 질문, "왜 우리는 반복하는가"에 대한 현실적이고 실행 가능한 답을 풀어놓았다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기