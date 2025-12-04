[특징주]파로스아이바이오, 바이오 전문 대형VC 투자 유치에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파로스아이바이오가 강세다. 바이오 분야 전문성을 갖춘 주요 대형 벤처캐피털(VC)의 투자를 유치했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

4일 오전 9시50분 기준 파로스아이바이오는 전일 대비 21.29% 상승한 1만1450원에 거래되고 있다.

파로스아이바이오는 상장 이후 처음으로 190억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 전날 공시했다. 이번 투자 유치에는 바이오·헬스케어 분야에서 전문성과 규모를 갖춘 국내 주요 대형 벤처캐피털(VC)들이 참여했다.

기존 투자자(DSC인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, 한국투자파트너스, 상장 주관사 한국투자증권)뿐만 아니라 바이오 전문 투자 비중이 높은 아주IB투자가 새롭게 참여한 점도 시장의 이목을 집중시켰다. 또한 전환가액 조정(리픽싱) 하한선이 8000원으로 국내 최고 수준의 바이오 전문 심사역들이 집중된 대형 VC들로부터 시가총액 기준 기업가치를 최소 1000억원 이상 인정받았다는 평가다.

파로스아이바이오는 확보한 자금을 ▲급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 '라스모티닙' 병용요법 개발 및 글로벌 기술이전 추진 ▲난치성 고형암 치료제 'PHI-501' 임상 1상 진행 ▲자체 개발한 AI 신약 개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)' 고도화 및 신규 파이프라인 다각화에 투입할 계획이다.





라스모티닙은 올해 글로벌 임상 1상 임상시험결과보고서(CSR)를 성공적으로 확보하고 글로벌 임상 2상 진입을 앞두고 있다. PHI-501은 지난 6월 식품의약품안전처로부터 임상 1상 임상시험계획(IND)을 승인받아 임상에 착수한다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

