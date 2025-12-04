[특징주]에임드바이오, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에임드바이오가 코스닥 상장 첫날 '따따블(공모가 대비 4배 상승)' 달성에 성공했다.

한국거래소 코스닥시장본부는 4일 오전9시 서울사옥 홍보관에서 환자 유전체 및 환자 유래 모델 기반 플랫폼을 바탕으로 항체 및 항체·약물접합체를 개발하는 에임드바이오의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다

4일 오전 9시13분 현재 에임드바이오는 공모가(1만1000원) 대비 3만3000원(300%) 오른 4만4000원에 거래되고 있다.

에임드바이오는 지난 12~18일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 672대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(9000~1만1000원) 상단인 1만1000원으로 확정됐다. 뒤이어 21~24일 진행된 일반 청약에서는 1736.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 15조3552억원이 모였다. 이는 올해 코스닥 공모기업 중 최대 규모다.





지난 2018년 삼성서울병원에서 스핀오프해 설립된 에임드바이오는 항체 기반 ADC(항체-약물 접합체) 신약을 개발하는 바이오텍이다. ADC는 항체를 통해 항암제를 암세포에 선택적으로 전달함으로써 치료 효과를 극대화하고 기존 화학항암제 대비 부작용을 경감할 수 있도록 설계된 차세대 항암제 기술이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

