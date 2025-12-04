[AWS리인벤트]"스스로 생각·예측·실행하는 'AI 에이전트' 산업계 변곡점 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리인벤트 3일차…시바수브라마니안 부사장 기조연설

AI 모델 개발 플랫폼 '세이지메이커' 신규 기능 소개

교사 모델이 학생 모델 가르치는 신기능 추가

'체육관'서 스스로 학습하며 강화하는 AI 모델도

"AI 에이전트는 소프트웨어 개발부터 신약 연구, 정밀 농업, 건축 설계와 같은 다양한 산업을 변화시키고 있습니다."

스와미 시바수브라마니안 아마존웹서비스(AWS) 에이전틱 인공지능(AI) 담당 부사장은 3일(현지시간) 오전 미국 네바다주 라스베이거스 베네시안 호텔에서 진행된 '에이전틱 AI의 미래'를 주제로 한 기조연설에서 "AI 에이전트의 등장으로 산업계 변화 속도가 빨라지고 있다"고 말했다.

AWS의 연례 최대 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서는 개막 사흘차를 맞아 AI 에이전트가 집중적으로 다뤄졌다. 스스로 계획하고 실행하는 AI 에이전트가 산업계의 변곡점이 될 것으로 전망되면서다. AWS는 이날 AI 에이전트의 개발과 AI 모델 강화를 위한 신규 기능들을 공개했다.

스와미 시바수브라마니안 AWS 에이전틱 AI 담당 부사장이 3일(현지시간) 오전 미국 네바다주 라스베이거스 베네시안 호텔에서 '에이전틱 AI의 미래'를 주제로 기조연설을 하고 있다. AWS 제공

AI 에이전트는 이용자들의 업무에 일부 도움을 주는 수준이던 기존 AI 어시스턴트에서 나아가 AI가 스스로 생각하고 예측해 사용자의 업무를 대신할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 항공편 예약을 요청하면 기존 AI 어시스턴트는 조건에 맞는 항공편을 검색해주는 데 그쳤지만, AI 에이전트는 실제 예약과 결제까지 대신 실행해줄 수 있다. 시바수브라마니안 부사장은 "사용자의 질문을 받은 AI 어시스턴트는 무엇을 조사해야 할지 알려주지만, AI 에이전트는 직접 조사하고 진단하고 해결책을 제시한다"고 설명했다.

AI 에이전트는 개발자들의 업무 효능도 높여주고 있다. 시바수브라마니안 부사장은 "AI 에이전트의 도움으로 우리는 프로그래밍 언어 문법이나 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API) 호출 등을 일일이 외우지 않아도 된다"면서 " 과거에 몇 년, 몇 달이 걸리던 일이 이제는 몇 주나 며칠 만에도 가능하다"고 덧붙였다.

시바수브라마니안 부사장은 이날 기조연설에서 AI 모델 개발용 클라우드 플랫폼인 '세이지메이커'의 신규 기능을 공개했다. 구체적으로 AI 모델의 지도 파인튜닝(Supervised Fint Tuning), 강화 파인튜닝(Reinforcement Fine Tuning), 모델 맞춤화(Customization) 등의 기능이 소개됐다. 세이지메이커는 개발자들이 클라우드를 기반으로 AI 모델을 개발·훈련할 수 있도록 돕는다.

이 가운데 지도 파인튜닝(미세조정)은 교사 모델과 학생 모델의 상호 학습을 통해 모델을 사용 목적에 맞게 파인튜닝한다. 고성능의 대규모 교사 모델이 소규모이면서 가벼운 학생 모델을 가르치는 방식으로 증류한다. 증류는 대규모이면서 복잡한 AI 모델의 지식을 작고 효율적인 모델로 이전하는 기술을 뜻한다.

웹 브라우저에서 작동하는 AI 에이전트 모델인 '아마존 노바 액트'도 소개됐다. 이 모델은 웹 사이트를 분석한 뒤 사용자의 업무를 대신하는데, AI 에이전트가 문서 작성이나 이메일 답장, 쇼핑, 식당 예약 등을 할 수 있다. 시바수브라마니안 부사장은 "강화 학습을 통해 노바 액트를 개선했다"면서 "에이전트가 학습하고 훈련할 수 있는 일종의 '체육관'을 만들어 상호 작용에 성공하면 보상을, 실패하면 페널티를 받으며 학습했다"고 설명했다.

스와미 시바수브라마니안 AWS 에이전틱 AI 담당 부사장이 3일(현지시간) 오전 미국 네바다주 라스베이거스 베네시안 호텔에서 '에이전틱 AI의 미래'를 주제로 기조연설을 하고 있다. AWS 제공

시바수브라마니안 부사장은 AI 에이전트의 주요 구성요소를 모델과 코드, 도구로 정의하며 "진정한 힘은 이 모든 구성요소를 어떻게 조율하는지에 달렸다"면서 "과거에는 이 세 가지 구성요소들을 개발자가 코딩을 통해 일일이 연결해야 해 많은 시간이 필요했다"고 짚었다. 이어 "AI 에이전트가 자율적으로 행동을 계획하고 도구를 연결하면서 예측 불가능한 상황에 적응한다"면서 "개발자는 단순히 모델, 코드, 도구와 같은 구성 요소만 정의하면 된다"고 강조했다.

이 밖에도 에이전트 코어의 일화적 기억(Episodic Memory) 기능도 추가됐다. AI 에이전트가 과거의 경험을 학습하고 이를 향후 상호작용에 적용하도록 지원하는 기능이다. 고객상담센터에서 활용할 수 있는 컨텍센터 솔루션인 '아마존 커넥트'에 추가된 AI 에이전트 기능도 더해졌다.

시바수브라마니안 부사장은 "AI 에이전트와 함께라면 불가능해 보였던 문제를 해결하고 한계 없이 창조할 자유를 매일 누릴 수 있을 것"이라며 발표를 마쳤다.

한편, 최근 업계의 화두로 떠오른 AI 에이전트는 이번 리인벤트에서도 주요 주제로 다뤄지고 있다. 전날 기조연설에 나선 맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)도 "AI 에이전트의 출현이 초기 AI의 등장만큼이나 큰 혁신을 가져올 것이라고 믿는다"면서 "AI 에이전트가 머지않아 우리 모두의 업무와 일상에 대중화될 것"이라고 강조했다.





라스베이거스(미국)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

